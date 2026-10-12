بیستم مهرماه، روز پاسداشت خردورزی، حکمت باطنی و زیبایی کلام در پهنه فرهنگ ایرانی_اسلامی و روز بزرگداشت لسان‌الغیب، حافظ شیرازی است؛ شاعری که دیوان او پس از قرن‌ها همچنان کتاب زندگی، راهنمای سلوک اخلاقی و ملجا دلدادگان حقیقت است و کلام مأنوسش با قرآن کریم، او را به آینه‌دار راستین ارزش‌های متعالی اسلامی مبدل ساخته است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، حافظ شیرازی را باید فراتر از یک سخن‌سرای نام‌آور، مفسر ذوقی و حکیم اخلاق در تاریخ ادبیات ایران دانست. پیوند عمیق او با کلام وحی که خود به صراحت در اشعارش به آن بالیده و لقب «حافظ» را مدال افتخار خویش ساخته است، باعث شده تا غزل او لبریز از معرفت توحیدی، دعوت به صبر، رضا، محبت به همنوع و امیدواری به رحمت لایزال الهی باشد. در نگاه خواجه شیراز، قرآن کریم منبع لایزالی است که تمامی انوار هدایت از آن ساطع می‌شود:

«عشقت رسد به فریاد، ار خود به سان حافظ / قرآن ز بر بخوانی در چارده روایت»

یکی از برجسته‌ترین مؤلفه‌های اندیشه حافظ که در اخبار و تحلیل‌های فرهنگی همواره مورد تأکید اندیشمندان قرار دارد، نبرد بی‌امان او با پدیده مخرب «ریا»، «سالوس» و استفاده ابزاری از مقدسات است.

او با طرح مفاهیمی، چون «رندی» و «صداقت باطن»، پرده از روی زهد فروشان تهی‌مغز برمی‌دارد و جوهره دینداری را در اخلاص، تواضع، انصاف و مروت بازمی‌آفریند. این رویکرد انتقادی هوشمندانه، حافظ را به صدایی همیشه زنده در دفاع از حقیقت و انسانیت بدل کرده است.

بازخوانی اندیشه‌ها و غزلیات حافظ در جهان پرآشوب امروز، بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازشناسی است. پیام‌های اخلاقی او در باب دوری از تکبر، مدارا با خلق، قدر دانستن وقت (غنیمت شمردن دم) و پرهیز از داوری‌های قشری، می‌تواند مرهمی بر اضطراب‌ها و چالش‌های روحی انسان معاصر باشد و خط بطلانی بر افراط‌گری‌ها بکشد.

برای شناخت عمیق‌تر، مستند و عالمانه از ابعاد فکری، عرفانی و اجتماعی حافظ، مطالعه آثار معتبر زیر به پژوهشگران و علاقه‌مندان توصیه می‌شود:

«حافظ‌نامه» (شرح اشعار حافظ)؛ اثر ارجمند استاد بهاءالدین خرمشاهی (انتشارات علمی و فرهنگی)؛ مرجعی جامع برای تحلیل لغوی، قرآنی و اصطلاحات عرفانی دیوان حافظ.

«کوچه رندان»؛ نوشته استاد فقید دکتر عبدالحسین زرین‌کوب (انتشارات امیرکبیر)؛ روایتی روان و تحلیلی از فضای فکری، تاریخی و مبارزه فرهنگی حافظ با ریاکاری زمانه.

«عرفان حافظ»؛ اثر گرانقدر شهیدمرتضی مطهری (انتشارات صدرا)؛ پژوهشی عمیق در تبیین جهان‌بینی توحیدی و عرفان ناب اسلامی در آیینه اشعار خواجه شیراز.

بزرگداشت حافظ شیرازی، گرامیداشت پیوند ناگسستنی هنر اصیل با حکمت دینی و اخلاق انسانی است. دیوان این عارف نامدار، چراغ فروزانی در تاریکی‌های روزمره است که جان انسان‌ها را به سرچشمه زلال معرفت، اخلاص و دوستی با حقیقت متصل می‌کند؛ میراثی گران‌بها که پاسداشت آن پاسداری از اصیل‌ترین ارزش‌های فرهنگی و اسلامی است.

امروز، در عصر فوران رسانه‌ها و شیوع بحران‌های اخلاقی و رفتاری، دیوان حافظ همچنان کتاب درس زیست انسانی و تعادل روحی است. آموزه‌های او درباره مدارا، امید به رحمت بی‌کران الهی، پاسداشت وقت و نفی داوری‌های شتاب‌زده درباره انسان‌ها، نسخه‌ای شفابخش برای آرامش جامعه و تعالی فردی به شمار می‌رود.

گرامیداشت حافظ شیرازی، تجدید عهد با گنجینه بی‌پایان اخلاق، زیبایی و حکمت در تمدن ایرانی و اسلامی است. کلام اعجازگون لسان‌الغیب پس از قرن‌ها، همچنان در خانه و خلوت ایرانیان جاری است و جان تشنگان معرفت را به اخلاص، امیدواری به فیض حق و حیات طیبه فرا می‌خواند.