مدیرکل امور روستایی و شورا‌های استانداری مازندران از معرفی ظرفیت‌های گردشگری، کشاورزی، صنایع‌دستی و تولیدات بومی استان در ششمین نمایشگاه توانمندی‌های روستایی کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، ظرفیت‌های گردشگری، کشاورزی، صنایع‌دستی، تولیدات بومی و فرهنگ روستایی مازندران در ششمین نمایشگاه توانمندی‌های روستا‌های سراسر کشور معرفی می‌شود.

مدیرکل امور روستایی و شورا‌های استانداری مازندران با اشاره به برگزاری این نمایشگاه به مناسبت روز ملی روستا و عشایر گفت: این رویداد از ۱۶ مهر در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی کشور آغاز شده و تا ۱۹ مهر ادامه دارد.

اصغریان‌رستمی با بیان اینکه مازندران بیش از ۳ هزار و ۶۰۰ روستا دارد، افزود: این استان با مشارکت فرمانداری‌های شهرستان‌ها و دستگاه‌های مرتبط، حضوری فعال در این رویداد ملی دارد تا توانمندی‌های متنوع روستا‌ها را معرفی کند.

وی ادامه داد: ظرفیت‌های گردشگری، کشاورزی و صنایع‌دستی، محصولات بومی، توانمندی شرکت‌های دانش‌بنیان و مجموعه‌های فعال در زنجیره تولید از جمله بخش‌هایی است که در غرفه مازندران به بازدیدکنندگان معرفی می‌شود.

مدیرکل امور روستایی و شورا‌های استانداری مازندران با اشاره به حضور گروه‌های آیینی و اجرای بازی‌های بومی و محلی گفت: معرفی فرهنگ و هویت بومی در کنار ظرفیت‌های اقتصادی، از محور‌های حضور مازندران در این نمایشگاه است.

اصغریان‌رستمی با اشاره به طراحی متفاوت غرفه استان افزود: این غرفه با رویکردی بومی و متناسب با ظرفیت‌های روستایی مازندران آماده شده و حسین‌زاده، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری، و شماری از مقامات کشوری و نمایندگان مجلس از آن بازدید کرده‌اند. به گفته وی، غرفه مازندران با استقبال مردم نیز روبه‌رو شده است.

وی از علاقه‌مندان دعوت کرد برای آشنایی با ظرفیت‌های گردشگری، تولیدی، فرهنگی و اقتصادی روستا‌های مازندران به سالن‌های ۱۰ و ۱۱ نمایشگاه بین‌المللی کشور مراجعه کنند.