معاون ارزیابی انطباق صنایع فلزی، خدمات و انرژی سازمان ملی استاندارد ایران گفت: توسعه پایدار انرژی‌های پاک در کشور، علاوه بر افزایش ظرفیت تولید، به کیفیت و ایمنی تجهیزات، ارزیابی انطباق و ارتقای بهره‌وری انرژی وابسته است.

استانداردسازی، ضامن پایداری و ایمنی انرژی‌های پاک است

استانداردسازی، ضامن پایداری و ایمنی انرژی‌های پاک است

محمودرضا طاهری در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما، با اشاره به نقش استانداردسازی در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، گفت: استانداردسازی از مؤلفه‌های بنیادین اطمینان از کیفیت، ایمنی و قابلیت اتکای زیرساخت‌هایی است که آینده تأمین انرژی کشور به آنها وابسته خواهد بود.

وی در تبیین شعار «استاندارد، انرژی‌های تجدیدپذیر و توسعه پایدار» در دومین روز از هفته استاندارد افزود: در چارچوب شعار بین‌المللی روز جهانی استاندارد، «چشم‌انداز مشترک برای جهانی بهتر» و نام‌گذاری روز یکشنبه ۱۹ مهر با عنوان «استاندارد، انرژی‌های تجدیدپذیر و توسعه پایدار»، توجه به نقش استاندارد‌ها در تحقق اهداف توسعه انرژی‌های پاک، اهمیتی فراتر از الزامات فنی و محصولی دارد.

طاهری با بیان اینکه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را نمی‌توان صرفاً با افزایش ظرفیت نصب‌شده یا تعداد نیروگاه‌های احداث‌شده ارزیابی کرد، گفت: پایداری این مسیر به عملکرد مطمئن تجهیزات، ایمنی سامانه‌ها، دوام سرمایه‌گذاری و اطمینان از انطباق اجزای مختلف زنجیره تولید و تأمین انرژی وابسته است.

معاون ارزیابی انطباق صنایع فلزی، خدمات و انرژی سازمان ملی استاندارد ایران ادامه داد: در شرایطی که کشور با ناترازی انرژی مواجه است و از ظرفیت قابل‌توجهی برای بهره‌گیری از انرژی خورشیدی و سایر منابع تجدیدپذیر برخوردار است، توجه به این الزامات باید همپای توسعه ظرفیت تولید پیش برود. انرژی پاک زمانی می‌تواند پشتوانه توسعه پایدار باشد که ایمن، کارآمد و قابل اتکا نیز باشد.

نقش استاندارد در کاهش ریسک‌های توسعه انرژی‌های پاک

طاهری با اشاره به نقش سازمان ملی استاندارد ایران در توسعه زیرساخت‌های انرژی تصریح کرد: این سازمان از طریق پیوند میان استانداردسازی، ارزیابی انطباق و اندازه‌شناسی، در شکل‌گیری زیرساخت اعتماد در بخش انرژی نقش دارد.

وی افزود: استاندارد‌های متناسب با فناوری‌های روز و همسو با مراجع بین‌المللی، الزامات فنی و معیار‌های قابل سنجش را مشخص می‌کنند؛ ارزیابی انطباق، میزان رعایت این الزامات را از طریق آزمون، بازرسی و گواهی‌کردن بررسی می‌کند و اندازه‌شناسی معتبر نیز امکان اتکا به نتایج اندازه‌گیری و ارزیابی عملکرد را فراهم می‌آورد.

معاون ارزیابی انطباق صنایع فلزی، خدمات و انرژی گفت: کارکرد این مجموعه صرفاً احراز انطباق یک محصول نیست، بلکه به کاهش ریسک‌های فنی، اقتصادی و ایمنی و تقویت اطمینان در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با توسعه زیرساخت‌های انرژی کمک می‌کند.

ضرورت انطباق تجهیزات نیروگاه‌های خورشیدی با استاندارد‌ها

طاهری با اشاره به مشارکت سازمان ملی استاندارد ایران در برنامه ملی توسعه سامانه‌ها و زنجیره تولید برق خورشیدی بیان کرد: مشارکت سازمان در این برنامه نیز از همین منظر اهمیت دارد. گسترش نیروگاه‌های خورشیدی مستلزم اطمینان از انطباق تجهیزات وارداتی و تولید داخل، از جمله پنل‌ها و مبدل‌های برق، با الزامات مرتبط با ایمنی و عملکرد است.

وی تأکید کرد: تجهیزات نامنطبق می‌توانند به کاهش بازده، افزایش هزینه‌های نگهداری و کاهش قابلیت اطمینان نیروگاه‌ها منجر شوند.

طاهری با بیان اینکه توسعه ظرفیت‌های آزمون و ارزیابی در داخل کشور در کنار نظارت بر انطباق تجهیزات اهمیت دارد، افزود: این ظرفیت‌ها زمینه سنجش معتبر محصولات و اثبات انطباق آنها را با اتکا به توان تخصصی داخلی فراهم می‌کنند.

به گفته وی کیفیت و ایمنی نیروگاه‌ها به تجهیزات محدود نیست و رعایت الزامات فنی در طراحی، نصب، راه‌اندازی و بهره‌برداری نیز در عملکرد پایدار آنها مؤثر است.

مدیریت مصرف، مکمل توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر

معاون ارزیابی انطباق صنایع فلزی، خدمات و انرژی سازمان ملی استاندارد ایران با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف انرژی گفت: در کنار توسعه ظرفیت تولید انرژی، ارتقای بهره‌وری و مدیریت مصرف نیز ضرورتی راهبردی است.

طاهری افزود: الزامات قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، معیار‌های مصرف در صنایع، ساختمان‌ها و تجهیزات انرژی‌بر و ابزار‌هایی مانند برچسب انرژی، با هدف کاهش اتلاف و استفاده کارآمدتر از منابع انرژی در نظر گرفته شده‌اند.

وی ادامه داد: توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و بهبود بهره‌وری، دو مسیر مکمل هستند؛ زیرا پایداری نظام انرژی تنها با افزایش تولید محقق نمی‌شود، بلکه مستلزم مدیریت تقاضا و کاهش اتلاف نیز هست.

به گفته طاهری توسعه پایدار بر پایه اعتماد شکل می‌گیرد؛ اعتمادی که با اندازه‌گیری دقیق، استاندارد‌های معتبر و ارزیابی انطباق اثربخش به دست می‌آید. سازمان ملی استاندارد ایران نیز در همین راستا، پیگیر فراهم‌سازی زمینه توسعه ایمن، پایدار و قابل اعتماد انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور است.