به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ برخی از مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان در تاریخ ۱۹ مهر را می‌توانید در این خبر ببینید.

مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های افغانستان

روزنامه انیس

روند بازپرداخت پول اضافی از مصارف حج سال گذشته به حجاج ادامه دارد

وزیر آب و انرژی عازم عربستان سعودی شد ـ ۲۲ شهرک مسکونی در بلخ ساخته می‌شود

روزنامه هیواد

افغانستان و اروپا؛ به سوی تعامل سیاسی و همکاری اقتصادی

چابهار؛ فرصتی عالی برای تجارت و اتصال دریایی افغانستان

افغانستان و روسیه؛ به سوی گسترش همکاری‌های امنیتی و اقتصادی

کاهش قیمت نفت پس از اظهارات ترامپ درباره مذاکره با ایران

حزب تحریک انصاف پاکستان: اگر مردم متحد بمانند نظام حاکم بر پاکستان فرو خواهد پاشید

کره شمالی موشک بالستیک به سمت دریا شلیک کرد

روزنامه هشت صبح

افزایش دزدی در غرب کابل؛ از لباس‌های قیمتی تا صندوق‌های صدقه مسجد‌ها در امان نیستند

نگرانی شرکت‌های قراردادی از کاهش بودجه وزارت فواید عامه طالبان

طالبان، منتقدان شرکت‌های خصوصی را به اعتراف و معذرت‌خواهی اجباری وادار می‌کند ـ نصر احمد اندیشه: طالبان به هیچ تعهد ملی و بین‌المللی پایبند نیست

گشت‌زنی جت‌های جنگی در کنر و پرواز پهپاد‌ها بر فراز کابل

روزنامه اطلاعات روز

باج‌گیری و کوچ اجباری در شهرک امید سبز

نفرت از طالبان در کلام شهروندان درگیری ــ درگیری میان نیرو‌های طالبان و پاکستان در مناطق مرزی ولایت پکتیا

مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های چین

خبرگزاری شینهوا

حمله به فرودگاه بین‌المللی ریاض؛ فرودگاه تعطیل شد و نگرانی‌ها از گسترش درگیری در منطقه افزایش یافت

انصارالله یمن آمادگی خود را برای جلوگیری از حمله متقابل به فرودگاه‌ها و بنادر اعلام کرد

ترامپ اعلام کرد پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در سوم نوامبر، به ایران حمله نخواهد کرد

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران: تهران از غنی‌سازی اورانیوم صرف‌نظر نخواهد کرد

چین و فرانسه بیست‌وهشتمین گفت‌وگوی راهبردی خود را برگزار کردند

چین از ژاپن خواست به تعهدات خود پایبند بماند؛ پکن نظامی‌گری جدید ژاپن را تهدیدی برای صلح منطقه دانست

مقام چینی در شورای امنیت خواستار تلاش فوری برای کاهش تنش‌ها در یمن شد

روزنامه چاینا دیلی

چین و اتحادیه اروپا بر سر مسائل مهم تجاری و سرمایه‌گذاری به توافق‌های تازه‌ای دست یافتند

چین و فرانسه گفت‌و‌گو‌های راهبردی خود را با محور مسائل دوجانبه و بین‌المللی برگزار کردند

چین تأکید کرد اختلافات تجاری با اروپا باید از مسیر گفت‌و‌گو مدیریت شود

چین خواستار کاهش تنش‌ها در بحران اوکراین شد

پکن هشدار داد نظامی‌گری جدید ژاپن نظم پس از جنگ جهانی دوم را تهدید می‌کند

ترامپ گفت پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا به ایران حمله نخواهد کرد

گلوبال تایمز

سفارت چین اعلام کرد تاکنون گزارشی از کشته یا زخمی شدن شهروندان چینی در حمله به فرودگاه ریاض دریافت نشده است

چین و اتحادیه اروپا بر ادامه گفت‌و‌گو‌های تجاری و جلوگیری از تشدید اختلافات تأکید کردند

چین در نه ماه نخست سال ۲۰۲۶ بیش از ۱۰ میلیون و ۵۲۰ هزار فرصت شغلی جدید در شهر‌ها ایجاد کرد

گارد ساحلی چین از انجام گشت دریایی در آب‌های اطراف جزایر مورد مناقشه دیائویو خبر داد

چین اعلام کرد تخلیه پزشکی یک شهروند فیلیپینی در نزدیکی جزیره رن‌آی با نظارت گارد ساحلی این کشور انجام شده است

چین از کشور‌های جزیره‌ای اقیانوس آرام خواست روابط خود را بر پایه احترام متقابل و همکاری توسعه دهند

چین سکویی ملی برای ارائه خدمات حقوقی به شرکت‌ها و شهروندان فعال در خارج از کشور راه‌اندازی کرد

سی‌جی‌تی‌ان

حمله به فرودگاه ریاض ۱۲ کشته و ۳۰۹ زخمی بر جای گذاشت؛ عربستان و انصارالله یمن به تبادل حملات ادامه دادند

ترامپ گفت درباره احتمال مشارکت آمریکا در حملات عربستان علیه انصارالله یمن تصمیم‌گیری خواهد کرد

ترامپ اعلام کرد پوتین خواهان دستیابی به توافقی برای پایان جنگ اوکراین است

پلیس هند بیش از دو هزار معترض را بازداشت کرد؛ دهلی‌نو برای جلوگیری از برگزاری تظاهرات تدابیر امنیتی گسترده‌ای اعمال کرد

انصارالله یمن اعلام کرد آماده است برای جلوگیری از حمله به زیرساخت‌های غیرنظامی، اقدامات متقابل با عربستان را بررسی کند

چین و اتحادیه اروپا در نظرسنجی شبکه سی‌جی‌تی‌ان، گفت‌وگوی عمل‌گرایانه را راهکار مهم مقابله با افزایش حمایت‌گرایی تجاری دانستند

ائتلاف تحت رهبری عربستان حمله به فرودگاه ریاض را محکوم کرد و آن را جنایت جنگی خواند