به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، آرمان خورسند، در برنامه «سلام خبرنگار» با اشاره به پیامد‌های زیست‌محیطی جنگ گفت: تخریب برنامه‌ریزی‌شده و عمدی محیط زیست، در کنار دیگر جنایات جنگی، بخشی از کارنامه ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی است.

وی با اشاره به مفهوم «اکوساید» یا زیست‌بوم‌کشی افزود: رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بار‌ها بر ضرورت توجه به این مفهوم تأکید کرده است؛ مفهومی که به تخریب گسترده محیط زیست اشاره دارد و باید در کنار موضوع نسل‌کشی انسان‌ها مورد توجه قرار گیرد.

خورسند با بیان اینکه محیط زیست از قربانیان خاموش جنگ‌هاست، گفت: خاموش بودن این قربانی به معنای کم‌اهمیت بودن خسارت‌ها نیست؛ زیرا پیامد‌های زیست‌محیطی جنگ می‌تواند ماندگار و دیرپا باشد و آثار آن در سال‌های آینده و برای نسل‌های بعدی نیز باقی بماند.

تهیه حدود ۱۳۰ گزارش مستند از خسارت‌های جنگ

رئیس مرکز امور بین‌الملل و کنوانسیون‌های سازمان حفاظت محیط زیست از آماده‌سازی حدود ۱۳۰ گزارش مستند درباره پیامد‌های زیست‌محیطی جنگ خبر داد و گفت: این گزارش‌ها با هدف ثبت خسارت‌ها و پیگیری آنها در سازوکار‌های بین‌المللی، از جمله ظرفیت‌های مرتبط با شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و کنوانسیون‌های بین‌المللی تهیه شده‌اند.

وی افزود: با وجود انتقاد‌ها و بی‌اعتمادی به برخی سازوکار‌های بین‌المللی، استفاده از ظرفیت‌های موجود و ثبت مستند خسارت‌ها، حق ملت ایران است و می‌تواند زمینه پیگیری حقوقی این موارد را فراهم کند.

خورسند با اشاره به برگزاری همایشی با حضور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، وزیر امور خارجه، رئیس سازمان انرژی اتمی و نماینده مقیم سازمان ملل متحد در تهران گفت: در این همایش، گزارش‌های مستند ارائه و برنامه‌های پیگیری آنها در مجامع بین‌المللی تشریح می‌شود.

آسیب به زیست بوم‌های طبیعی در پی حملات و آلودگی‌ها

وی با اشاره به نمونه‌هایی از خسارت‌های زیست‌محیطی گفت: نشت‌های نفتی گسترده، ریشه درختان جنگل‌های حرا را در معرض آسیب قرار داده است؛ درختانی که ریشه‌های آنها زیستگاه و میزبان زیست بوم‌های خاص دریایی هستند.

خورسند همچنین با اشاره به حمله به مخازن سوخت در اطراف مناطق پرجمعیت، از جمله تهران، تأکید کرد: چنین رخداد‌هایی می‌توانند پیامد‌های زیست‌محیطی بلندمدتی به همراه داشته باشند و باید از منظر حقوق بین‌الملل و حفاظت از محیط زیست بررسی شوند.

وی با اشاره به پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو، به مواد ۳۵ و ۵۵ این پروتکل درباره حفاظت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه اشاره کرد و گفت: آثار گسترده و دیرپای اقدامات نظامی بر محیط زیست، از موضوعاتی است که باید در بررسی حقوقی خسارت‌های جنگ مورد توجه قرار گیرد.

پیگیری خسارت‌ها در مجامع بین‌المللی

رئیس مرکز امور بین‌الملل و کنوانسیون‌های سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به برنامه‌های پیش‌رو گفت: این سازمان در نظر دارد از ظرفیت مجامع و کنوانسیون‌های بین‌المللی، از جمله نشست تغییر اقلیم در ترکیه، برای طرح خسارت‌های زیست‌محیطی و پیگیری آنها استفاده کند.

وی تأکید کرد: ثبت و مستندسازی خسارت‌ها و ارائه آنها به سازوکار‌های بین‌المللی، بخشی از تلاش‌ها برای پیگیری حقوقی آثار زیست‌محیطی جنگ و حفاظت از حقوق نسل‌های آینده است.