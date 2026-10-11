۴۵ نفر از شرکت کنندگان در مسابقه فرهنگی هفته انتظامی گیلان که به قید قرعه انتخاب شده بودند، در مراسمی در میدان شهدای ذهاب رشت، جوایز نقدی دریافت کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ همزمان با هفته انتظامی و در راستای ترویج ارزش‌های فرهنگی و دینی، مسابقه ویژه‌ای با شرکت کارکنان فرماندهی انتظامی گیلان، خانواده‌های آن‌ها و مردم شهر رشت، در تجمعات شبانه در میدان شهدای ذهاب رشت برگزار شد.

در این مسابقه، حدود هزار و ۵۰۰ نفر شرکت کردند که از این تعداد، ۹۴۶ نفر موفق شدند با پاسخ صحیح به سؤالات، به مرحله نهایی راه یابند.

با برگزاری مراسم قرعه‌کشی میان شرکت‌کنندگان واجد شرایط، به ۴۵ نفر از برگزیدگان، هر نفر، یک میلیون تومان جایزه نقدی اهدا شد.

این رویداد فرهنگی با هدف تعامل نزدیک‌تر پلیس با شهروندان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی برای ارتقای آگاهی‌های عمومی در هفته انتظامی اجرا شد.