به منظور افزایش ارزش افزوده پسته ، فعالیت ۱۳۶ واحد فرآوری برای جلوگیری از خام فروشی و صادرات این محصول در دامغان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ در شهرستان دامغان ۱۸ هزار هکتار باغ پسته وجود دارد که پیش بینی می‌شود امسال ۳۰ هزار تن پسته تازه برداشت شود.

برای جلوگیری از خام فروشی، سودآوری بالا و افزایش کیفیت محصول ۵۰ درصد پسته‌ها در ۱۳۶ واحد فرآوری مکانیزه و نیمه مکانیزه ، خشک می‌شود.

روح الله بیناییان مسئول صنایع تبدیلی جهاد کشاورزی گفت : با حمایت جهاد کشاورزی امسال ۵ ترمینال ضبط پسته به ترمینال‌های پسته شهرستان اضافه شد.

اکبری، خنجری، عباسعلی از جمله ارقام پسته‌های تجاری هستند که برای صادرات در این واحد‌ها فرآوری می‌شوند.

از ۳۰ هزار تن پسته‌های تولیدی پیش بینی می‌شود ۱۵ هزار تن پسته در این واحد‌ها فرآوری و خشک و تا شب عید روانه بازار شود. ۳ هزار تن از پسته‌های شهرستان دامغان امسال به صورت غیر مستقیم به کشور‌های خارجی صادر می‌شود.