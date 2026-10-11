به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج این رقابت به این شرح است:

* دور تعیین خط سرعت:

۱- مکس فرشتاپن از هلند - اتومبیل ردبول ریسینگ ۳۹:۴۸:۱۶۲ دقیقه

۲- لوئیز همیلتون از انگلیس - فراری ۲:۵۹۱ ثانیه اختلاف

۳- شارل لکلرک از موناکو - فراری ۱۶:۸۷۱ ثانیه اختلاف

۴- کیمی آنتونلی از ایتالیا - مرسدس ۱۷:۲۳۸ ثانیه اختلاف

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۸- لاندو نوریس از انگلیس - مک لارن مرسدس ۲۸:۲۷۲ ثانیه اختلاف

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- اسکار پیاستری از استرالیا و مک لارن مرسدس در دور ۱۹ به علت برخورد ناچار به کناره گیری شد، اما به علت اینکه ۹۰ درصد مسیر را پیموده بود در رده بندی قرار گرفت. جرج راسل از انگلیس و تیم مرسدس به علت تصادف در دور اول کناره گیری کرد.

* دور تعیین خط:

۱- مکس فرشتاپن از هلند - اتومبیل ردبول ریسینگ ۱:۳۱:۳۷۳ دقیقه

۲- شارل لکلرک از موناکو - فراری ۱:۳۱:۴۲۷،

۳- لوئیز همیلتون از انگلیس - فراری ۱:۳۱:۴۹۶،

۴- کیمی آنتونلی از ایتالیا - مرسدس ۱:۳۱:۵۶۲،

۵- لاندو نوریس از انگلیس - مک لارن مرسدس ۱:۳۱:۷۱۲،

۶- جرج راسل از انگلیس - مرسدس ۱:۳۱:۷۴۷،

۷- اسکار پیاستری از استرالیا - مک لارن مرسدس ۱:۳۱:۸۶۰

- جرج راسل در دور تعیین خط در رده ششم قرار گرفت، اما به علت تخلف در بخش برق اتومبیلش جریمه شد و به خط ۲۱ رفت.

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- رده بندی کلی اتومبیل رانی فرمول یک قهرمانی جهان ۲۰۲۶ پس از دور تعیین خط سرعت شانزدهمین مرحله از ۲۲ مرحله فصل:

- الف: رانندگان:

۱- کیمی آنتونلی از ایتالیا ۳۲۵ امتیاز

۲- جرج راسل از انگلیس ۲۳۶،

۳- لوئیز همیلتون از انگلیس ۲۲۱،

۴- شارل لکلرک از موناکو ۱۹۷،

۵- مکس فرشتاپن از هلند ۱۹۶،

۶- لاندو نوریس از انگلیس ۱۸۹،

۷- اسکار پیاستری از استرالیا ۱۲۸

- ب: تیمی:

۱- مرسدس آلمان ۵۶۱ امتیاز

۲- فراری ایتالیا ۴۱۸،

۳- مک لارن مرسدس انگلیس ۳۱۷