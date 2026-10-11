بیش از ۳۰ تیم متشکل از نوه‌ها همراه با مادربزرگ‌ها و پدربزرگ‌ها در یک مسابقه پرهیجان با هم به رقابت پرداختند.

رقابت جذاب نوه‌ها و مادربزرگ و پدربزرگ‌ها در اصفهان

رقابت جذاب نوه‌ها و مادربزرگ و پدربزرگ‌ها در اصفهان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ تیم‌های خانوادگی و حضور آنها در یک جشنواره ورزشی تفریحی که روزی خاطره انگیز را برای نوه‌ها و پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها رقم زد.

معرفی رشته‌های مختلف ورزشی از جمله بازی‌ها و ورزش همگانی مثل فوتبال گل کوچیک و کورن هول هم یکی دیگر از اهداف این برنامه بود.

برپایی این جشنواره‌ها علاوه بر تضمیمن سلامت شهروندان سالمند باعث تقویت پیوند‌های عاطفی بین نسلی هم می‌شود.

با برنامه ریزی‌های انجام شده قرار این جشنواره هر ماه در محله‌های مختلف سراسر استان اصفهان برگزار شود.