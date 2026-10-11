معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر، از آماده‌باش کامل نیرو‌های عملیاتی این جمعیت در پی صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی و وقوع حوادث ناشی از بارش‌های شدید در استان‌های مازندران، گلستان و خراسان شمالی خبر داد و گفت: سیل و آبگرفتگی در استان گلستان، تاکنون دو مفقودی برجای گذاشته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدحسین کبادی، با اشاره به اقدامات انجام‌شده از ساعت ۱۷ روز ۱۸ مهر تا ساعت یک بامداد ۱۹ مهر ۱۴۰۵، اظهار کرد: تیم‌های عملیاتی هلال‌احمر در مناطق تحت تأثیر بارش‌ها برای ارزیابی شرایط، امدادرسانی و مقابله با حوادث احتمالی در آماده‌باش قرار گرفتند.

مازندران، آب‌گرفتگی و تخریب پل‌ها

وی با اشاره به بارش‌های رگباری در مازندران گفت: میزان بارش ثبت‌شده تا ساعت ۲۱ در لفور ۱۲۰، بورخانی ۱۰۰، دشت‌ناز ۶۷ و ساری ۲۲ میلی‌متر گزارش شده است. این بارش‌ها موجب آب‌گرفتگی فرماندهی انتظامی سوادکوه شمالی، تخریب پل میانشال شیرگاه و پل دسترسی دئوتک لفور و آسیب به سردهنه‌های زراعی شد.

کبادی افزود: تیم واکنش سریع استان برای پشتیبانی از عملیات در پایگاه کلیج‌خیل مستقر شد و نیرو‌های امدادی نیز برای تخلیه آب از منازل و اماکن عمومی و رفع آب‌گرفتگی معابر شهری ساری اقدام کردند.

انتقال ۱۶ نفر به مکان امن در استان گلستان

معاون عملیات سازمان امدادونجات با تشریح اقدامات انجام‌شده در گلستان بیان کرد: بارش‌ها و آب‌گرفتگی در شهرستان‌های آزادشهر، مینودشت، علی‌آباد و گرگان، ۲۰ حادثه‌دیده از پنج خانوار را تحت تأثیر قرار داد که درنهایت، ۱۶ نفر به مکان امن منتقل و عملیات تخلیه آب چهار منزل مسکونی نیز انجام شد.

وی ادامه داد: برای رسیدگی به این حوادث، ۱۰ تیم عملیاتی با مشارکت ۳۱ نیروی انسانی شامل ۱۸ پرسنل و ۱۳ نجاتگر، به همراه هشت دستگاه خودروی کمک‌دار سبک، یک خودروی سواری و یک دستگاه ست نجات به‌کارگیری شدند.

کبادی همچنین از مفقودی دو نفر در ساعت ۲۰:۱۰ در محدوده دهنه چهل‌چای، روستای ترسه شهرستان مینودشت خبر داد و گفت: انسداد مسیر‌های مواصلاتی، دسترسی به منطقه و روند عملیات جست‌و‌جو را با محدودیت مواجه کرده است.

ادامه ارزیابی مناطق تحت تأثیر در خراسان شمالی

وی درباره اقدامات هلال‌احمر در خراسان شمالی نیز اظهار کرد: تیم‌های عملیاتی برای ارزیابی میدانی به مناطق موردنظر اعزام شده‌اند؛ به‌طوری‌که دو تیم با دو دستگاه خودروی ریچ در بجنورد و یک تیم با یک دستگاه خودروی پیکاپ در شیروان حضور دارند و وضعیت مناطق را بررسی می‌کنند.

معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر تأکید کرد: نیرو‌های عملیاتی در استان‌های تحت تأثیر هشدار هواشناسی، برای ارزیابی شرایط و پاسخ‌گویی به حوادث احتمالی در آماده‌باش قرار دارند.