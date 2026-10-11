رایزن فرهنگی ایران در افغانستان گفت: این رایزنی می‌تواند میان بانوان کارآفرین، انجمن‌ها، اتاق‌های تجارت، مراکز آموزشی و بخش خصوصی دو کشور ارتباط ایجاد کند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ سید روح الله حسینی در همایش کارآفرینی بانوان ایران و افغانستان اظهار داشت: هدف این نشست‌ها تنها معرفی توانمندی بانوان نیست؛ بلکه باید با پیوند ظرفیت‌ها، زمینه تولید، اشتغال، سرمایه‌گذاری و توسعه تجارت فراهم شود.

وی حضور بانوان کارآفرین ایرانی در افغانستان را فرصتی برای شناخت واقعیت‌های میدانی و ظرفیت‌های اقتصادی این کشور دانست و افزود: این حضور می‌تواند اعتماد متقابل را تقویت کند، بانوان افزون بر فعالیت اقتصادی، می‌توانند سفیران فرهنگی دو کشور باشند.

رایزن فرهنگی ایران در افغانستان با اشاره به جایگاه زنان در آموزه‌های اسلامی و حضرت خدیجه (س) به عنوان الگویی از حضور اقتصادی زنان گفت: فعالیت اقتصادی بانوان می‌تواند به تولید، اشتغال، رفاه خانواده و تقویت اقتصاد جامعه کمک کند، توسعه آموزش حمایت از کسب‌وکار‌های کوچک و دسترسی به بازار زمینه مشارکت مؤثرتر زنان را فراهم می‌سازد.

رایزن فرهنگی ایران، اقتصاد خرد و فعالیت‌های خانگی را نقطه آغاز مناسبی برای حضور اقتصادی زنان دانست و بر آموزش مهارت‌های حرفه‌ای، ارتقای کیفیت، قیمت‌گذاری، بازاریابی و فروش تأکید کرد.

حسینی، صنایع‌دستی و هنر‌های تجسمی از جمله نقاشی، سیاه‌مشق، مشبک‌کاری، معرق، مینیاتور، گلدوزی و خامک‌دوزی را زمینه‌های مناسب همکاری دانست و افزود: آموزش تخصصی، طراحی نوآورانه و بازاریابی می‌تواند این هنر‌ها را به محصولات رقابت‌پذیر تبدیل کند و میراث مشترک دو کشور را به بازار‌های منطقه‌ای و جهانی برساند.

وی همچنین بر نقش فناوری، بازاریابی دیجیتال، تجارت الکترونیک و شبکه‌های اجتماعی در کاهش محدودیت‌های جغرافیایی و دسترسی تولیدکنندگان کوچک به بازار‌های جدید تأکید کرد.

حسینی اظهار داشت: تشکیل شبکه بانوان کارآفرین ایران و افغانستان، شناسایی نیاز‌های آموزشی، معرفی محصولات، تبادل تجربه و پیگیری طرح‌های مشترک می‌تواند نتایج نشست را به دستاورد‌هایی پایدار تبدیل کند.

خانم مشهدی، فعال اقتصادی و اجتماعی زنان افغانستان نیز گفت: محدودیت فرصت‌های اقتصادی، زنان افغانستانی را بیش از گذشته به فعالیت‌های کوچک و خانگی مانند خیاطی، گلدوزی، خامک دوزی، شیشه دوزی، قالی‌بافی و صنایع دستی سوق داده است.

وی افزود: با توجه به دشواری‌های اقتصادی و محدودیت فرصت‌های شغلی، زنان می‌کوشند با استفاده از مهارت‌های خود بخشی از هزینه‌های خانواده را تأمین کنند. دختران جوان نیز در هنر‌های تجسمی و صنایع دستی نوین مانند شبکه کاری، معرق، مینیاتور و نقاشی فعال شده‌اند و این ظرفیت‌ها نیازمند حمایت بیشتری است.

ندا شیرین، مسئول امور زنان در اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان، هدف حضور هیئت ایرانی را تبادل تجربه، شناسایی نیاز‌ها و توانمندسازی اقتصادی بانوان عنوان کرد.

خانم شیرین با اشاره به دوره‌های سفالگری، خیاطی، هوش مصنوعی و بازاریابی دیجیتال در هرات، از استقبال بانوان خبر داد و گفت: در جریان این برنامه‌ها، زمینه آشنایی با سرمایه‌گذاری افغانستانی برای بررسی طرح‌های تولیدی با رقمی حدود ۵۰ میلیون دلار فراهم شده است.

خانم نصیری رئیس اتاق تجارت زنان افغانستان، صنایع دستی، سنگ‌های نیمه‌قیمتی، زیورآلات و طراحی محصولات هنری را از زمینه‌های مهم فعالیت زنان دانست و بر آموزش تخصصی، ارتقای کیفیت و دسترسی به بازار تأکید کرد.

دکتر اسدی مدیرکل امور آسیا و اقیانوسیه اتاق بازرگانی ایران نیز گفت: بانوان ایرانی با تلاش و پشتکار در دانش، تجارت و اقتصاد جایگاه مهمی یافته‌اند و حضور هیئت ایرانی در کابل فرصتی برای شناخت ظرفیت‌های زنان افغانستان و بررسی زمینه‌های همکاری است.