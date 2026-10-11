با مشارکت خیران و مراکز نیکوکاری، ۱۱ هزار و ۴۰۰ بسته تحصیلی برای دانش‌آموزان تحت حمایت کمیته امداد زنجان تأمین شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان از حمایت این نهاد از ۱۱ هزار و ۴۰۰ دانش‌آموز و ۳۵۰ دانشجو و طلبه خبر داد و گفت: با مشارکت خیران و مراکز نیکوکاری، ۱۱ هزار و ۴۰۰ بسته تحصیلی و لوازم‌التحریر برای دانش‌آموزان تحت حمایت تهیه شد.

جعفر روشن‌سرشت با اشاره به خدمات حمایتی کمیته امداد استان زنجان اظهار کرد: در حال حاضر ۳۲ هزار و ۵۰۰ خانوار از خدمات مختلف این نهاد بهره‌مند هستند و توانمندسازی فرهنگی و آموزشی خانواده‌ها در کنار حمایت‌های معیشتی، از برنامه‌های مهم کمیته امداد به شمار می‌رود.

وی با اشاره به حمایت از ایتام و فرزندان محسنین افزود: نزدیک به ۶ هزار نفر از ایتام و فرزندان محسنین استان تحت حمایت حدود ۳۸ هزار حامی قرار دارند که این حامیان به‌طور متوسط ماهانه سه میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به‌صورت مستقیم به حساب فرزندان تحت حمایت واریز می‌کنند.

مدیرکل کمیته امداد استان زنجان ادامه داد: در حوزه آموزش سبک زندگی اسلامی نیز ۱۷ هزار و ۷۰۰ نفر از زنان سرپرست خانوار در دوره‌های آموزشی شرکت می‌کنند و ۱۱ هزار نفر از خدمات مشاوره و روان‌شناسی این نهاد در کلینیک تخصصی «راه زندگی» و مراکز شهرستان‌ها بهره‌مند می‌شوند.

روشن‌سرشت حمایت از استعداد‌های برتر علمی، ورزشی، قرآنی و دانش‌آموزان مستعد را از دیگر برنامه‌های کمیته امداد برشمرد و گفت: این اقدامات با هدف توانمندسازی خانواده‌ها، حمایت از نسل جوان و فراهم کردن زمینه کاهش فقر انجام می‌شود.

وی با اشاره به تأمین نیاز‌های تحصیلی دانش‌آموزان در آستانه سال تحصیلی جدید تصریح کرد: با مشارکت خیران، مراکز نیکوکاری، مساجد، بسیج، سپاه، سازمان‌های مردم‌نهاد و مؤسسات خیریه، ۱۱ هزار و ۴۰۰ بسته تحصیلی و لوازم‌التحریر تهیه شد تا هیچ‌یک از دانش‌آموزان تحت حمایت این نهاد بدون بسته تحصیلی به مدرسه نرود.