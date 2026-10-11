مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان اردبیل از اعزام ۵ تیم عملیاتی این جمعیت به روستاهای سیل‌زده شهرستان گرمی و تخلیه آب از ۱۸ منزل مسکونی بر اثر آبگرفتگی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلال احمر، ایرج آقایی مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان با اعلام آماده‌باش کامل نیروهای امدادی در پی بارش شدید باران و آبگرفتگی منازل روستایی شهرستان گرمی گفت: به‌محض دریافت گزارش اولیه، ۵ تیم امدادی به مناطق درگیر اعزام شدند و عملیات تخلیه آب از منازل روستایی با سرعت آغاز شد.

وی در تشریح جزئیات این عملیات افزود: در روستای انی آب از ۱۲ باب منزل مسکونی تخلیه شد و ۳۰ نفر از خطر آبگرفتگی نجات یافتند. همچنین در روستای ملالار تخلیه آب از ۴ باب منزل انجام شد و ۲۰ نفر به محل امن منتقل شدند.

به گفته وی در روستای مغوان نیز امدادگران آب را از ۲ باب منزل تخلیه کردند و ۶ نفر از خطر احتمالی سیلاب دور شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر ادامه داد: اقلام امدادی در روستاهای انی و خدا قشلاقی توزیع شده و ۷ خانوار شامل ۳۲ نفر نیز در این مناطق اسکان اضطراری یافته‌اند.

وی با اشاره به تجهیزات به‌کارگیری‌شده در این عملیات گفت: امدادگران از ۴ دستگاه پمپ آب و ۴ دستگاه کف‌کش برای تخلیه سریع آب منازل استفاده کردند.

وی همچنین اقلام امدادی توزیع‌شده را ۴ دستگاه چادر، ۱۴ تخته موکت، ۳۴ تخته پتو، اشعه فانوس،۷ شعله والور،۶ بسته ست ظروف آلومینیومی،نایلون پوشش چادر اعلام کرد.

به گفته آقایی عملیات امدادی در روستاهای شهرستان گرمی همچنان ادامه دارد و تیم‌های عملیاتی تا رفع کامل شرایط اضطراری در منطقه مستقر خواهند بود.