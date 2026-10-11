به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما ، مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در سخنانی که با هدف ترویج برتری‌طلبی غرب بیان شد، صریحاً به سابقه تمدنی ایران حمله کرد. این اظهارات در حالی صورت می‌گیرد که ایالات متحده همواره ادعای تفکیک میان دولت و ملت ایران را داشته است، اما این حمله تمدنی، نقاب از چهره واقعی سیاست‌های آمریکا برداشت و نشان داد که هدف آنها فراتر از مسائل سیاسی، تخریب هویت تاریخی ایرانیان است.

(گزارش مرتضی ایزدپناه)