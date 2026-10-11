به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، ستوان‌یکم محمد فتاحی، از کارکنان شیفت سالن مسافری پلیس راه‌آهن زاگرس، با احساس مسئولیت و در راستای حفظ و حراست از اموال مردم، موفق به شناسایی صاحب یک ساک جامانده و بازگرداندن آن شد.

سرهنگ شاهیوند اظهار داشت: این ساک جامانده پس از بررسی‌ها و پیگیری‌های لازم شناسایی و پس از احراز مالکیت، مشخص شدد حاوی مبلغ ۵۰ میلیون ریال وجه نقد و تعداد ۵ عدد انگشتر نقره به ارزش تقریبی ۱۰ میلیون ریال بوده که در مجموع، اموالی به ارزش تقریبی ۱۵۰ میلیون ریال را شامل می‌شد و تمامی اقلام پس از احراز هویت و مالکیت، در صحت و سلامت کامل به صاحب آن تحویل شد.

وی افزود: این اقدام شایسته، بیانگر تعهد سازمانی، صداقت، امانت‌داری و احساس مسئولیت کارکنان پلیس راه‌آهن زاگرس در قبال اموال شهروندان بوده و جلوه‌ای از خدمت صادقانه پلیس در راستای جلب اعتماد عمومی، تکریم حقوق شهروندی و ارتقای سرمایه اجتماعی به شمار می‌رود.