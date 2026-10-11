هفته ششم فصل ۲۷ - ۲۰۲۶ فوتبال لیگ برتر انگلیس با برتری آرسنال و چلسی و توقف منچستریونایتد مقابل حریفان پیگیری شد.

هفته ۶ لیگ برتر انگلیس / آرسنال در صدر به من سیتی رسید

هفته ۶ لیگ برتر انگلیس / آرسنال در صدر به من سیتی رسید

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:

آرسنال ۲ - ۱ لیدزیونایتد (گل‌های آرسنال: ریکاردو کالافیوری در دقیقه ۶۲ و برونو گیمارش ۷۰)

چلسی ۵ - ۱ بورنموث (گل‌های چلسی: جوردن هندرسون در دقایق ۲ و ۷۰، مورگان راجرز ۳، ژائو پدرو ۴۶ و ۶۷)

ساندرلند ۰ - ۲ برایتون

آستون ویلا ۲ - ۲ برنتفورد

ایپسویچ تاون ۲ - ۱ فولام

منچستریونایتد ۱ - ۱ تاتنهام

- بریان امبوئمو در دقیقه ۷۳ تیم منچستریونایتد را پیش انداخت، اما تاتنهام با گل دومینیک سولانکه در دقیقه ۲ + ۹۰ بازی را به تساوی کشاند.

* برنامه - یک شنبه ۱۹ مهر:

هال سیتی - اورتون

کریستال پالاس - ناتینگام فارست

لیورپول - منچسترسیتی

* دوشنبه ۲۰ مهر:

کاونتری سیتی - نیوکاسل یونایتد

در جدول لیگ برتر انگلیس تیم‌های منچسترسیتی و آرسنال با ۱۵ امتیاز اول و دوم هستند و تیم‌های برایتون با ۱۳ و برنتفورد با ۱۰ امتیاز در رده‌های سوم و چهارم قرار گرفتند.