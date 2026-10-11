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هفته ششم فصل ۲۷ - ۲۰۲۶ فوتبال لیگ برتر انگلیس با برتری آرسنال و چلسی و توقف منچستریونایتد مقابل حریفان پیگیری شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:
آرسنال ۲ - ۱ لیدزیونایتد (گلهای آرسنال: ریکاردو کالافیوری در دقیقه ۶۲ و برونو گیمارش ۷۰)
چلسی ۵ - ۱ بورنموث (گلهای چلسی: جوردن هندرسون در دقایق ۲ و ۷۰، مورگان راجرز ۳، ژائو پدرو ۴۶ و ۶۷)
ساندرلند ۰ - ۲ برایتون
آستون ویلا ۲ - ۲ برنتفورد
ایپسویچ تاون ۲ - ۱ فولام
منچستریونایتد ۱ - ۱ تاتنهام
- بریان امبوئمو در دقیقه ۷۳ تیم منچستریونایتد را پیش انداخت، اما تاتنهام با گل دومینیک سولانکه در دقیقه ۲ + ۹۰ بازی را به تساوی کشاند.
* برنامه - یک شنبه ۱۹ مهر:
هال سیتی - اورتون
کریستال پالاس - ناتینگام فارست
لیورپول - منچسترسیتی
* دوشنبه ۲۰ مهر:
کاونتری سیتی - نیوکاسل یونایتد
در جدول لیگ برتر انگلیس تیمهای منچسترسیتی و آرسنال با ۱۵ امتیاز اول و دوم هستند و تیمهای برایتون با ۱۳ و برنتفورد با ۱۰ امتیاز در ردههای سوم و چهارم قرار گرفتند.