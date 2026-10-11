



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، کارشناس امور نمایشگاه بین‌المللی فارس از برگزاری بزرگ‌ترین رویداد تجاری و صادراتی جنوب کشور تحت عنوان «اکسپو ۲۰۲۶ شیراز» از ۱۹ تا ۲۴ مهرماه ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: به‌دنبال برگزاری کم‌نظیر و دستاورد‌های شاخص اکسپو ۲۰۲۵ و امضای تفاهم‌نامه‌های بین‌المللی با هیئت‌های تجاری خارجی، نگاه فعالان اقتصادی داخلی و فرامرزی بار دیگر به شیراز معطوف شده و این نمایشگاه به‌عنوان پل ارتباطی توانمندی‌های کشور با بازار‌های جهانی میزبان سرآمدان صادراتی خواهد بود.

راضیه عباس‌زاده با اشاره به اهداف کلان این رویداد بین‌المللی اظهار داشت: اکسپو ۲۰۲۶ شیراز با رویکرد معرفی جدیدترین توانمندی‌های صادراتی کشور، توسعه مبادلات خارجی و بسترسازی برای جذب سرمایه‌گذاری با حضور برترین صادرکنندگان صنایع مادر در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی استان فارس برگزار می‌شود.

وی با اشاره به تخصیص بزرگ‌ترین فضای نمایشگاهی این مرکز به صنایع استراتژیک افزود: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، سالن حافظ با وسعتی بالغ بر ۶ هزار مترمربع به‌عنوان کانون زنجیره صادراتی انتخاب شده و به‌طور ویژه میزبان حوزه‌های کلیدی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی، صنعت برق و انرژی، فولاد و صنایع بالادستی، معادن و سنگ‌های تزئینی، ماشین‌آلات صنعتی، تجهیزات و خطوط تولید خواهد بود.

کارشناس امور نمایشگاه بین‌المللی فارس با تأکید بر تمرکز ستاد برگزاری بر کیفی‌سازی و مذاکرات اثرگذار تجاری (B۲B) تصریح کرد: پذیرش شرکت‌ها در این دوره کاملاً سهمیه‌بندی و مشمول ارزیابی‌های فنی و صادراتی است؛ به‌گونه‌ای که در هر رسته صنعتی، تنها شمار محدودی از شرکت‌های منتخب، تراز اول و دارای ظرفیت بالفعل صادراتی مجاز به حضور در سالن حافظ خواهند بود.

«اکسپو ۲۰۲۶ شیراز» از ۱۹ تا ۲۴ مهرماه ۱۴۰۵ در شیراز برگزار می شود .