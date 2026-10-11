به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان فیروزآباد گفت: گزارشی مبنی بر تصادف خودرو سواری با عابر پیاده در کیلومتر ۳۷ محور فیروزآباد-شیراز به هلال‌احمر اعلام شد.

سید سجاد فالی افزود: بلافاصله نجاتگران هلال‌احمر، با یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.

او در پایان بیان کرد: این حادثه یک جانباخته مرد ۶۰ ساله به همراه داشت که نجاتگران پس از ارزیابی، تثبیت و ایمن‌سازی صحنه، پیکر فرد فوتی را به عوامل انتظامی تحویل دادند.