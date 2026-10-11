به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، اعضای باشگاه رسانه ورزش مازندران با حضور در مرکز توانبخشی فیاض‌بخش سرخرود، در کنار ساکنان این مرکز قرار گرفتند و لحظاتی از همدلی و همراهی را رقم زدند.

علی احمدی یکی از اعضای این باشگاه با اشاره به اهمیت حضور در چنین مراکزی گفت: ساکنان این مرکز به محبت نیاز دارند و حضور در کنار آنان برای ما نیز انرژی‌بخش است.

پوشیدن پیراهن ورزشی برای اعضای این تیم، بهانه‌ای برای مشق انسانیت و توجه به مسئولیت‌های اجتماعی است.

این دیدار در ادامه فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی باشگاه رسانه ورزش مازندران برگزار شد؛ باشگاهی که به گفته اعضایش، حضور در کنار افراد نیازمند حمایت و محبت را بخشی از سنت خود می‌داند.

در بخش دیگری از این برنامه، اعضای باشگاه برای یکی از ساکنان مرکز توانبخشی فیاض‌بخش جشن تولد گرفتند و لحظاتی شاد را در کنار او و دیگر حاضران سپری کردند.

باشگاه رسانه ورزش مازندران نیز چند روز پیش عنوان باشگاه برتر حوزه فرهنگ‌سازی استان را کسب کرده بود؛ عنوانی که اهمیت فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی در کنار رقابت‌های ورزشی را برجسته می‌کند.

گزارش از علی یوسفی