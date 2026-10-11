به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، خسروی رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان مریوان، اظهار کرد: در نهمین گشت مشترک قرارگاه فرماندهی نظارت بر بازار شهرستان مریوان، با حضور اصلانی، نماینده تعزیرات حکومتی، نماینده دادستانی، حراست، بازرسان شبکه بهداشت و درمان، پلیس اماکن و یگان امداد، در پی شکایات مردمی و بازرسی‌های انجام‌شده، یک واحد غیرمجاز فعال در حوزه امور پزشکی شناسایی شد.

وی افزود: این واحد که در قالب یک کلینیک غیرمجاز فعالیت می‌کرد، به دلیل دخالت در امور پزشکی و استفاده از افراد فاقد صلاحیت و مجوزهای لازم، با دستور دادستان شهرستان پلمب شد.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان مریوان تأکید کرد: نظارت‌های مستمر و مویرگی بر بازار و برخورد قانونی با فعالیت‌های غیرمجاز، با هدف صیانت از حقوق شهروندان و حفظ سلامت عمومی، از اولویت‌های قرارگاه فرماندهی نظارت بر بازار شهرستان مریوان است.