به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ فرهاد شهرکی افزود: کمیسیون انرژی مجلس با اشراف اطلاعاتی، فرایند اجرای این طرح را به‌صورت مستمر پایش می‌کند که در این زمینه، تلاش‌های مستمر و مجدانه مجموعه صنعت نفت، به‌ویژه شرکت نفت و گاز پارس، مشهود بوده است.

وی با اشاره به تعامل مناسب وزارت نفت با مجلس شورای اسلامی در پاسخ‌گویی به پرسش‌ها و دغدغه نمایندگان کمیسیون انرژی و برگزاری نشست‌های متعدد فیمابین، بر استفاده از ظرفیت‌های موجود برای جبران تأخیر‌های پیش‌آمده گفت: انتظار می‌رود تصویب اخیر طرح فشارافزایی در شورای اقتصاد، نقطه آغاز شتاب‌بخشی به عملیات اجرایی آن باشد.

نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی درباره طرح فشارافزایی پارس جنوبی بیان کرد: در هفته‌های اخیر، هم‌افزایی مناسبی میان پیمانکاران، شرکت نفت و گاز پارس، وزارت نفت و مجلس شورای اسلامی شکل گرفته است و با همراهی دیگر ارکان اثرگذار، می‌توان امیدوار بود بخشی از تأخیر‌های ایجادشده جبران و روند اجرای پروژه با سرعت بیشتری دنبال شود.

شهرکی درباره ضرورت مقابله با افت فشار مخزن پارس جنوبی افزود: کمیسیون انرژی مجلس در کنار مجموعه اجرایی طرح فشارافزایی خواهد بود و امید است اجرای این پروژه به تجربه‌ای موفق و مؤثر برای صنعت کشور تبدیل شود.

به گفته وی، یکی از نکات مهم در این طرح ظرفیت مناسب برای بهره‌مندی از توان بخش‌های مختلف صنعتی کشور است؛ به‌گونه‌ای که صنایع کوچک، متوسط و بزرگ با تزریق منابع مالی می‌توانند در تأمین تجهیزات و اجرای بخش‌های مختلف طرح مشارکت کنند و از تجربه مشارکت در طرحی ملی منتفع شوند.

نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اجرای این طرح افزون بر آثار اقتصادی و ایجاد ارزش افزوده در زنجیره تولید، می‌تواند زمینه‌ساز اشتغال‌زایی و توسعه کارآفرینی باشد، ظرفیت مناسبی برای شکل‌گیری و توسعه دانش و فناوری‌های جدید در کشور ایجاد کند و فرصتی برای ارتقای توانمندی‌های فنی و مهندسی کشور در این حوزه فراهم سازد.