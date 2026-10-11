رقابت‌های کراس فیت قهرمانی استان اصفهان و انتخابی کشوری در ۲ بخش نیمه حرفه‌ای و حرفه‌ای‌ها برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ ورزشی که رمز موفقیت در آن تمرین و تلاش زیاد همراه با آمادگی جسمانی بالاست.

رقابت‌های جذاب و البته مهیجی که با حضور همه برترین‌ها استان برگزار شد و ورزشکاران این رشته ورزشی قابلیت‌های خود را به نمایش گذاشتند.

در پایان برترین‌های هر بخش به تیم استان جهت حضور در رقابت‌های کشوری دعوت شدند.

کراس یت به عنوان یک ورزش قدرتی برای افزایش آمادگی جسمانی افراد، مجموعه‌ای از تمرینات هوازی، تمرینات با وزن بدن و پاورلیفتینگ است که در بازه زمانی طولانی مدت و با فشار تمرینی بالا انجام می‌شود.