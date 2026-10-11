محمد علی الحوثی عضو شورای عالی سیاسی یمن گفت: اقدامات کشور‌های متجاوز علیه یمن، از جمله جنایاتی که علیه ملت یمن مرتکب می‌شوند، راه به پیروزی نخواهد برد و به یاری خدا به شکستی کوبنده منجر خواهد شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ محمد علی الحوثی عضو شورای عالی سیاسی یمن پیروزی‌های بزرگ اخیر را به قهرمانان نیرو‌های مسلح و نیرو‌های امنیتی تبریک گفت.

وی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری سبأ یمن تاکید کرد: اقدامات کشور‌های متجاوز علیه یمن، از جمله جنایاتی که علیه ملت یمن مرتکب می‌شوند، راه به پیروزی نخواهد برد و به یاری خدا به شکستی کوبنده منجر خواهد شد.

وی گفت: اگر قرار بود جنایاتی که آنها علیه کشور ما مرتکب می‌شوند برای دشمنانمان پیروزی به همراه بیاورد، چنین چیزی با جنایاتی که آنها طی ۱۲ سال مرتکب شدند، محقق می‌شد.

محمد علی الحوثی تاکید کرد: تداوم جنگ شما علیه کشور ما و محاصره آن و نادیده گرفتن خون ملت ما، گواه جنایات و نقض قوانین و تجاوز ظالمانه است.

وی در پایان گفت: با این وجود ما ایمان داریم با توکل بر خدا و ارتباط گرفتن با او و وفاداری و پایبند بودن به رهبرانمان، هر قدر هم تجاوزات شما به طول بیانجامد، پیروزی از آن ما خواهد بود. با صبر و توکل بر خدا پیروزی برای ملت ما رقم خواهد خورد ان شاء الله.