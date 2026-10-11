به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه در سفر یک روزه به هرمزگان گفت: بازدید از مدرسه شجره طیبه میناب و ادای احترام با مقام شامخ شهدا و معلمان شهید از مهم‌ترین اهداف این سفر است.

کاظم غریب آبادی افزود: همه‌ی سوابق، مستندات و تشکیل پرونده‌های جنایت آمریکا در مدرسه شجره طیبه میناب در عرصه بین المللی و محاکم خارجی درحال بررسی است.

وی گفت: جمهوری اسلامی ایران و مردم ما تمام عیار برای حفاظت از کشور، هرمزگان، بندرعباس و جزایر در خط مقدم آماده هستند.

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معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه افزود: هدف دیگر این سفر حمایت از جان فشانی‌های مردم هرمزگان در دفاع از امنیت کشور است.

بازدید از مدرسه شجره طیبه میناب، مناطق آسیب دیده شهرستان سیریک و دیدار با خانواده شهید ماکان نصیری از مهم‌ترین برنامه‌های سفر معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه به هرمزگان است.

هیاتی از رسانه های خارجی از جمله العربی قطر، چین، روسیه و پرس تی وی غریب آبادی را همراهی می‌کنند.