به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ عبدالرحمن کشوری با حضور در پالایشگاه چهارم مجتمع گاز پارس جنوبی، از بخش‌های آسیب‌دیده و تأسیسات خسارت‌دیده این پالایشگاه بازدید کرد و در جریان آخرین وضعیت اقدامات انجام‌شده برای ایمن‌سازی، بازسازی و بازگرداندن واحد‌های آسیب‌دیده به شرایط عملیاتی قرار گرفت.

در این بازدیدگزارشی از وضعیت تأسیسات آسیب‌دیده، روند آواربرداری، اقدامات ایمنی و عملیات اجرایی انجام‌شده برای بازسازی ارائه شد و آخرین اقدامات و پیشرفت‌های حاصل‌شده برای بازگرداندن تجهیزات و واحد‌های عملیاتی مورد بررسی قرار گرفت.

معاون انرژی سازمان پدافند غیرعامل کشور همچنین از نزدیک در جریان تلاش کارکنان پالایشگاه چهارم در عملیات آواربرداری، ایمن‌سازی و بازسازی تأسیسات قرار گرفت؛ تلاش‌هایی که با اتکا به دانش فنی، تجربه نیرو‌های متخصص و بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی در حال انجام است.

کشوری در این بازدید توان تخصصی و فنی کارکنان و استفاده از تجهیزات و ظرفیت‌های ساخت داخل را از جلوه‌های مهم خوداتکایی و توانمندی صنعت گاز در مدیریت شرایط ناشی از آسیب به تأسیسات دانست و بر استمرار این رویکرد برای تسریع در روند بازسازی تأکید کرد.

وی با تأکید بر ضرورت ارزیابی دقیق آسیب‌ها، تسریع در فرآیند بازسازی و رعایت الزامات ایمنی و پدافند غیرعامل، اظهار داشت: تقویت تاب‌آوری تأسیسات، تداوم آمادگی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی و داخلی، از الزامات صیانت از زیرساخت‌های راهبردی صنعت گاز است.

معاون انرژی سازمان پدافند غیرعامل کشور افزود: پیشرفت عملیات بازسازی پالایشگاه چهارم پس از آسیب واردشده به بخشی از تأسیسات، نشان‌دهنده ظرفیت فنی، دانش تخصصی و توان اجرایی کارکنان صنعت گاز است که با تکیه بر روحیه مسئولیت‌پذیری، کار جهادی و استفاده از توان داخلی، روند بازگرداندن تأسیسات به مدار عملیاتی را با جدیت دنبال می‌کنند.

وی تلاش کارکنان پالایشگاه چهارم در مسیر ایمن‌سازی، بازسازی و احیای تأسیسات آسیب‌دیده را قابل تقدیر دانست و بر ضرورت استمرار اقدامات با رویکرد افزایش آمادگی، تاب‌آوری و پایداری تأسیسات راهبردی صنعت گاز تأکید کرد.