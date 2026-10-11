به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان آباده گفت: گزارشی مبنی‌بر تصادف سواری پژو پارس با نیوجرسی در کیلومتر ۱۶۰ آزادراه شیراز ـ اصفهان به هلال‌احمر اعلام شد.

علی سعادتمند افزود: بلافاصله دو تیم عملیاتی هلال‌احمر با خودرو نجات و آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.

او بیان کرد: این حادثه سه مصدوم به همراه داشت که نجاتگران هلال‌احمر پس از ارزیابی صحنه اقدامات کمک‌های اولیه را برای مصدومان انجام و آنها را با همکاری اورژانس به مرکز درمانی انتقال دادند.