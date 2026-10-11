فرمانده انتظامی سلسله از دستگیری ۹ متهم تحت تعقیب قضایی و انتظامی در این شهرستان خبر داد و گفت:متهمان برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی شهرستان سلسله معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛فرمانده انتظامی شهرستان سلسله گفت: در اجرای طرح امنیت محله‌محور و ارتقاء امنیت اجتماعی ، مأموران پلیس اين شهرستان، چهار سارق حرفه‌ای را دستگیر و پنج نفر تحت تعقیب مراجع قضایی را بازداشت کردند.

سرهنگ کامران حسنوند با اشاره به کشف پنج فقره سرقت در این عملیات افزود: در این عمليات، ۱۰ دستگاه خودرو و ۶ دستگاه موتورسیکلت بدون پلاک و مدارک، توقیف و متهمان برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی شهرستان سلسله معرفی شدند.