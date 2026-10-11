ناوی پیلای تصمیم آمریکا علیه دیوان کیفری را غیر قابل قبول دانست

ناوی پیلای تصمیم آمریکا علیه دیوان کیفری را غیر قابل قبول دانست

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ ناوی پیلای برنده جایزه صلح نوبل تاکید کرد که تصمیم آمریکا مبنی بر تحریم دیوان کیفری بین‌المللی غیرقابل قبول است.

آمریکا تنها به دلیل صدور حکم‌های قضایی، دیوان کیفری را تحریم می‌کند. این موضوع غیرقابل قبول و بی‌سابقه است.

در همین حال شبکه سی‌ان‌ان در گزارشی تاکید کرد که اصرار‌های ترامپ برای به دست آوردن جایزه صلح نوبل همزمان با سیاست‌های نظامی و جنگ‌طلبانه و موضع‌گیری‌های جنجالی‌اش مضحک و تمسخرآمیز شده است.

ترامپ روز جمعه گفته بود که عدم اعطای جایزه نوبل به وی به مثابه لکه ننگی بر پیشانی نروژ است.

وی با استناد به ادعاهایش در خصوص پایان دادن به چندین جنگ درخواست دریافت جایزه نوبل را دارد در حالی که این ادعا‌ها درست نیست و ترامپ بار‌ها نام کشور‌هایی که مدعی پایان دادن جنگ در آنها شده اشتباه گفته است. نظرسنجی واشنگتن پست نیز نشان می‌دهد که تنها ۲۲ درصد از آمریکایی‌ها او را مستحق این جایزه می‌دانند.