به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی گفت: در این ارزیابی، یک واحد تولیدی به‌عنوان واحد برتر ملی، ۸ واحد به‌عنوان واحد‌های تولیدی برتر استانی و یک واحد نیز به‌عنوان واحد شایسته تقدیر انتخاب شده‌اند.

بذری با اشاره به اهمیت ارتقای کیفیت محصولات تولید داخل افزود: انتخاب واحد‌های برتر تولیدی، حاصل توجه به کیفیت، رعایت الزامات استاندارد و تلاش مستمر برای بهبود فرآیند‌های تولید است و می‌تواند نقش مؤثری در تقویت اعتماد عمومی به کالا‌های ایرانی و افزایش توان رقابتی تولیدکنندگان داشته باشد.

وی با تأکید بر اینکه استاندارد، زیربنای تولید باکیفیت و توسعه پایدار است، گفت: واحد‌های تولیدی با رعایت استاندارد‌های ملی و ارتقای مستمر کیفیت محصولات خود، علاوه بر صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، زمینه حضور مؤثرتر در بازار‌های رقابتی و توسعه اقتصادی خراسان جنوبی را فراهم می‌کنند.

مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی گفت: شناسایی و قدردانی از واحد‌های نمونه، فرصتی برای معرفی الگو‌های موفق در حوزه تولید و کیفیت است و می‌تواند سایر واحد‌های صنعتی و تولیدی را نیز به حرکت در مسیر بهبود مستمر، مسئولیت‌پذیری و رعایت الزامات استاندارد ترغیب کند.