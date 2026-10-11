به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مهدی چمران تصریح کرد: خوشبختانه دولت قبل از اینکه قانون مدیریت یکپارچه شهری تصویب شود این آمادگی را پیدا کرده که وارد عمل شود و در این زمینه همکاری کند؛ برای مثال بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی این همکاری را انجام دادند که مدیریت یکپارچه در برخی موارد همچون اجرای طرح تورم صفر عملی شود.

چمران در واکنش به برخی اظهارنظرها مبنی بر اینکه مدیریت تورم ارتباطی به شهرداری ندارد، اظهار کرد: بحث ارتباط مطرح نیست؛ چه شورا و چه شهرداری احساس وظیفه می‌کنند که اگر کاری می توانند انجام دهند، دریغ نکنند و اگر این اقدامات مثبت و یا جلوگیری از یک خطر باشد، چه بهتر که در آن ورود کنیم.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر اینکه آمریکا علیه ما جنگ اقتصادی شدیدی را آغاز کرده است، یادآور شد: در این جنگ اقتصادی شاید وظیفه قانونی نداشته باشیم اما وظیفه وجدانی و درونی داریم و بر اساس آن وظیفه می‌توانیم کار کنیم. البته به عقیده بنده قانون اساسی به ما این اجازه را داده و در اصل ۱۰۰ به این موضوع اشاره شده است.

وی با بیان اینکه ما در گذشته مصوبه‌ای در شورای شهر با همین محور داشتیم، گفت: شهردار تهران هم به این مسئله اشاره کرد که شهرداری مصوبه سال ۱۳۸۲ شورای شهر را اجرا می‌کند. طرح «چشم روشنی» هم بر همان مبناست؛ به طوریکه در سالهای ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ مبالغی به هر نوزاد پرداخت می‌شد.

چمران با تأکید بر اینکه ما در قبال مردم احساس مسئولیت می کنیم، خاطرنشان کرد: خوشبختانه این موضوع با استقبال خوبی هم مواجه شده و امیواریم با همکاری تمام مجموعه‌های مرتبط به خوبی پیش برود.