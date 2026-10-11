به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان جویبار از کشف و ضبط ۳۰ هزار لیتر روغن موتور ثبت‌نشده در سامانه انبار‌ها خبر داد.

عبدالله‌پور گفت: این محموله به دلیل ثبت‌نشدن در سامانه انبار‌ها شناسایی و ضبط شد.

وی افزود: پرونده این تخلف به ارزش ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برای رسیدگی و صدور حکم به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

رئیس اداره صمت جویبار از شهروندان خواست در صورت مشاهده تخلفات اقتصادی، موضوع را از طریق تلفن ۱۲۴ یا درگاه اینترنتی www.۱۲۴.ir گزارش کنند.