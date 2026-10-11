به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس شورای اسلامی از شتاب گرفتن طرح‌های عمرانی منطقه خبر داد و تکمیل کمربندی نور ـ رویان و رفع موانع پروژه پل رویان را از اولویت‌های مهم توسعه زیرساخت‌های منطقه برشمرد.

عبدالوحید فیاضی نماینده مردم شهرستان‌های نور و محمودآباد در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به روند اجرای طرح‌های عمرانی منطقه گفت: با وجود مشکلات اقتصادی و شرایط جنگی کشور، پروژه‌های عمرانی در مازندران با شتاب بیشتری در حال پیگیری است و تعامل میان نمایندگان مجلس، دولت و مدیران اجرایی استان، نقش مهمی در پیشبرد این طرح‌ها دارد.

وی با تأکید بر اهمیت تکمیل کمربندی نور ـ رویان افزود: این پروژه از طرح‌های مهم زیرساختی منطقه به شمار می‌رود و تکمیل آن در اتصال و سامان‌دهی مسیر ساحلی نقش مؤثری خواهد داشت. پیگیری مسائل اجرایی و تملک اراضی موردنیاز این طرح همچنان ادامه دارد.

نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس شورای اسلامی، پل رویان را از دیگر پروژه‌های مهم منطقه دانست و اظهار کرد: این طرح که سال‌ها با مشکلات اجرایی مواجه بود، با انتخاب پیمانکار جدید وارد مرحله تازه‌ای از فعالیت شده است و امیدواریم با تداوم تلاش‌ها، موانع موجود برطرف و پروژه به سرانجام برسد.

فیاضی همچنین با اشاره به روند اجرای بیمارستان ۱۶۰ تختخوابی نور گفت: این پروژه که چندین سال از آغاز آن می‌گذرد، در یک سال اخیر شتاب بیشتری گرفته و برای سال ۱۴۰۵ حدود ۲۳۰ میلیارد تومان اعتبار برای آن پیش‌بینی شده است. پیمانکار جدید نیز با سرعت مناسبی در حال اجرای عملیات است و امیدواریم با تأمین اعتبارات تکمیلی، زمینه پیشرفت بیشتر و تکمیل آن در سال ۱۴۰۶ فراهم شود.

وی در ادامه، پروژه محور نور ـ چمستان ـ آمل و پل آلش‌رود را از دیگر طرح‌های مهم منطقه عنوان کرد و افزود: این پروژه نیز که حدود یک دهه با تأخیر مواجه بود، در یکی دو سال اخیر با پیگیری استاندار مازندران، مدیرکل راه و شهرسازی، فرماندار و بخشدار، شتاب بیشتری گرفته است و امیدواریم روند اجرایی آن با همین سرعت ادامه یابد.

نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس شورای اسلامی، از نیروگاه ۵۴۳ مگاواتی معلم‌کلا در شهرستان محمودآباد نیز به‌عنوان یکی از طرح‌های مهم حوزه انرژی کشور یاد کرد و گفت: این پروژه در اولویت‌های وزارت نیرو قرار دارد و پس از طی مراحل مختلف، به مرحله آغاز عملیات اجرایی نزدیک شده است. بر اساس اعلام وی، آغاز پروژه با حضور رئیس نیروگاه برق حرارتی کشور برای روز شنبه برنامه‌ریزی شده بود.

فیاضی با قدردانی از همکاری مدیران ملی و استانی، به‌ویژه استاندار مازندران و وزیر نیرو، ابراز امیدواری کرد با تداوم هماهنگی میان مسئولان و پیگیری مستمر طرح‌ها، پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام منطقه تعیین تکلیف شده و زمینه توسعه زیرساخت‌ها، بهبود خدمات عمومی و تسهیل تردد شهروندان فراهم شود.