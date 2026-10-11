امید شکری، عکاس مستند اجتماعی و خیابانی بجنوردی، با عکس «کوچه قدیمی» عنوان برنده بخش عکاسی خیابانی رقابت بین‌المللی NIPA ۲۰۲۶ را از آن خود کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، بر اساس اعلام رسمی برگزارکنندگان، برندگان بخش‌های اصلی این رقابت نشان طلای NIPA دریافت می‌کنند. عکس امید شکری نیز به عنوان برنده بخش عکاسی خیابانی انتخاب شده است.

وی برنده چندین جایزه بین المللی و ملی در جشنواره‌های مختلف عکاسی بوده است.

امید شکری پیش از این با انتشار کتاب عکس «آینه»، بخشی از فعالیت چندین‌ساله خود در زمینه عکاسی مستند اجتماعی از مردم و زندگی در خراسان شمالی را ارائه کرده است.