به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، رئیس سازمان صمت استان گفت: ۵۰ هزار بافنده تمام وقت، پاره وقت و فصلی با ۲۵ هزار دار قالی در هنر بافت فرش در استان فعالند.

پارسا افزود: تعداد مجتمع‌های قالیبافی غیرمتمرکز در خراسان جنوبی ۵۳ مجتمع و تعداد مجتمع‌های قالیبافی متمرکز (کارگاه جمعی) ۲ نیز دو مورد است.

وی با بیان اینکه تعداد واحد‌های فروش فرش دستباف در خراسان جنوبی ۴۵ واحد است، گفت: ۳ تعاونی روستایی و ۱۸ تعداد تعاونی شهری نیز در حوزه فرش دستباف در استان فعالند.

رئیس سازمان صمت خراسان جنوبی با بیان اینکه سهم نسبی تولید فرش استان به کل کشور ۳ درصد است، افزود: ارزش تقریبی تولید سالانه فرش در استان ۷۵ میلیارد تومان است.

مهدی پارسا گفت: دو نشان جغرافیایی فرش دستباف منطقه مود و قهستان ثبت جهانی شده و همچنین نشان جغرافیایی فرش دستباف منطقه درخش ثبت ملی شده است.