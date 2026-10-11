تولید سالانه ۱۵۰ هزار مترمربع فرش دستباف در خراسان جنوبی
۵۰ هزار بافنده در خراسان جنوبی سالانه ۱۵۰ هزار متر مربع فرش دستباف تولید میکنند.
پارسا افزود: تعداد مجتمعهای قالیبافی غیرمتمرکز در خراسان جنوبی ۵۳ مجتمع و تعداد مجتمعهای قالیبافی متمرکز (کارگاه جمعی) ۲ نیز دو مورد است.
وی با بیان اینکه تعداد واحدهای فروش فرش دستباف در خراسان جنوبی ۴۵ واحد است، گفت: ۳ تعاونی روستایی و ۱۸ تعداد تعاونی شهری نیز در حوزه فرش دستباف در استان فعالند.
رئیس سازمان صمت خراسان جنوبی با بیان اینکه سهم نسبی تولید فرش استان به کل کشور ۳ درصد است، افزود: ارزش تقریبی تولید سالانه فرش در استان ۷۵ میلیارد تومان است.
مهدی پارسا گفت: دو نشان جغرافیایی فرش دستباف منطقه مود و قهستان ثبت جهانی شده و همچنین نشان جغرافیایی فرش دستباف منطقه درخش ثبت ملی شده است.