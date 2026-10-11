در پی بارش‌های شب گذشته و وقوع سیل و آبگرفتگی در برخی مناطق استان، ۸ تیم عملیاتی با مشارکت ۴۰ نیروی امدادی برای امدادرسانی به مناطق متاثر اعزام شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، مدیر عامل هلال احمر خراسان شمالی گفت: تاکنون به۲۰ خانوار متاثر از سیل و آبگرفتگی در مناطق متاثر شهرستان‌های بجنورد، شیروان و سملقان امدادرسانی شده است.

رستمی افزود: تیم‌های عملیاتی جمعیت هلال‌احمر با حضور در مناطق متاثر، خدمات امدادی لازم را به خانوار‌های آسیب‌دیده ارائه کرده‌اند و تمامی تیم‌ها تا پایداری شرایط جوی در استان در حالت آماده باش قرار دارند.