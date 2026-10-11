اردبیل در سومین جایزه ملی تعالی صنعت گردشگری کشور، با کسب سه گواهینامه ملی، جایگاه کیفی خود را ارتقا داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل شرکت توسعه گردشگری ایران در سومین دوره جایزه ملی تعالی صنعت گردشگری کشور موفق به کسب سه گواهینامه ملی برای مجموعه‌های زیرمجموعه خود شد که در این میان، هتل بین‌المللی لاله سرعین با دریافت گواهینامه تعالی یک الماس، یکی از برگزیدگان این رویداد ملی بود.

آیین اختتامیه سومین دوره جایزه ملی تعالی صنعت گردشگری کشور با حضور رضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، جمعی از مدیران ارشد، صاحب‌نظران و فعالان این صنعت در دانشگاه علم و فرهنگ برگزار شد؛ رویدادی که با هدف ترویج فرهنگ تعالی، شناسایی الگو‌های برتر مدیریتی و ارتقای استاندارد‌های خدمات گردشگری شکل گرفته است.

در جریان این مراسم، کامبیز قلی‌زاده سلطانی، مدیرعامل و نایب‌رئیس هیئت‌مدیره شرکت توسعه گردشگری ایران، به نمایندگی از این مجموعه، سه لوح تقدیر و نشان تعالی دریافت کرد.

بر اساس نتایج ارزیابی‌های تخصصی این دوره، هتل بین‌المللی لاله سرعین موفق به کسب گواهینامه تعالی یک الماس شد، هتل بین‌المللی لاله کندوان گواهینامه گام دوم تعهد به تعالی را دریافت کرد و مجموعه آب‌درمانی سبلان نیز موفق به کسب گواهینامه گام اول تعهد به تعالی شد.

کسب گواهینامه تعالی یک الماس از سوی هتل بین‌المللی لاله سرعین، در شرایطی رقم خورده است که کیفیت خدمات اقامتی و گردشگری از مؤلفه‌های مهم توسعه صنعت گردشگری و افزایش رضایت مسافران به شمار می‌رود. سرعین به‌عنوان یکی از مقاصد شناخته‌شده گردشگری استان اردبیل، ظرفیت قابل‌توجهی در حوزه گردشگری سلامت، آب‌درمانی و اقامت گردشگران دارد و ارتقای استاندارد‌های خدمات در مراکز فعال این حوزه می‌تواند در تقویت جایگاه گردشگری منطقه مؤثر باشد.

در این رویداد، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بر اهمیت حمایت از زیرساخت‌های نوین هتلداری و نقش جایزه ملی تعالی صنعت گردشگری در شناسایی الگو‌های برتر مدیریتی تأکید کرد.

شرکت توسعه گردشگری ایران نیز بهبود مستمر کیفیت خدمات، بهینه‌سازی فرآیند‌های عملیاتی و ارتقای استاندارد‌های مدیریتی را از محور‌های فعالیت خود عنوان کرده است؛ رویکردی که تحقق آن مستلزم ارزیابی مستمر عملکرد، توجه به نیاز‌های گردشگران و تقویت زیرساخت‌های خدماتی است.

این دوره از جایزه ملی تعالی صنعت گردشگری با حمایت وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و همکاری مجموعه‌هایی از جمله پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و دانشگاه علم و فرهنگ برگزار شد.