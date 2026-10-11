به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ کامران خوشناموند گفت: در پی وقوع یک فقره مرگ مشکوک در یکی از محلات شهرستان ماهشهر، بررسی موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: با حضور کارآگاهان پلیس و بررسی صحنه توسط پلیس آگاهی و جمع‌آوری دلایل و مدارک، مشخص شد قاتل قصد داشته با صحنه‌سازی، موضوع را خودکشی جلوه دهد.

سرهنگ خوشناموند تصریح کرد: با تحقیقات پلیسی و میدانی انجام‌شده از صحنه، مشخص شد موضوع قتل بوده است؛ لذا در کمتر از ۲ ساعت قاتل شناسایی و دستگیر شد و متهم نیز پس از مواجهه با ادله متقن پلیس به بزه ارتکابی اعتراف کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان بندر ماهشهر با بیان اینکه از متهم دستگیرشده یک قبضه سلاح کمری (کلت) به‌کاررفته در قتل به همراه ۴ عدد فشنگ کشف گردید، تصریح کرد: متهم علت و انگیزه قتل را اختلافات خانوادگی عنوان کرد.