آغاز عملیات اجرایی ساخت سامانه خورشیدی در مدارس گیلان در شهر خمام آغاز عملیات اجرایی ساخت سامانه خورشیدی در مدارس گیلان در شهر خمام آغاز عملیات اجرایی ساخت سامانه خورشیدی در مدارس گیلان در شهر خمام آغاز عملیات اجرایی ساخت سامانه خورشیدی در مدارس گیلان در شهر خمام آغاز عملیات اجرایی ساخت سامانه خورشیدی در مدارس گیلان در شهر خمام آغاز عملیات اجرایی ساخت سامانه خورشیدی در مدارس گیلان در شهر خمام آغاز عملیات اجرایی ساخت سامانه خورشیدی در مدارس گیلان در شهر خمام آغاز عملیات اجرایی ساخت سامانه خورشیدی در مدارس گیلان در شهر خمام

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مسعود صادقی خمامی گفت: آیین آغاز عملیات اجرایی ساخت ۴۷۰ سامانه خورشیدی (فتوولتائیک) در مدارس گیلان در قالب «طرح شهدای میناب»، با حضور محمدرضا احمدی سنگری و جبار کوچکی‌نژاد، نمایندگان شهرستان‌های رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران و معاونان صنعت برق و مدیران ارشد اداره‌کل آموزش و پرورش و اداره‌کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان، در «متوسطه اول دخترانه برکت، سردار شهید حاج قاسم سلیمانی» شهرستان خمام برگزار شد.

وی با اشاره به تبیین نقش استفاده از انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر در تامین انرژی مورد نیاز بخش‌های مختلف در گیلان، افزود: امروزه توسعه کاربرد انرژی‌های تجدیدپذیر، به ویژه انرژی پاک خورشیدی، از یک انتخاب به یک ضرورت انکارناپذیر زیست‌محیطی تبدیل شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گیلان گفت: محدودیت منابع سوخت‌های فسیلی، ضرورت کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای و از همه مهم‌تر مصرف بیش از حد انرژی در فصل‌های مختلف سال سبب شده تا مسئولان صنعت برق برای استقرار و بهره‌برداری از نیروگاه‌های خورشیدی پراکنده و غیرمتمرکز به سرعت اقدام کنند.

مسعود صادقی خمامی با اشاره به ماهیت فنی «طرح شهدای میناب» افزود: احداث ۴۷۰ سامانه خورشیدی بر روی بام مدارس گیلان، حرکتی دانش‌بنیان، فرهنگ‌ساز و منطبق بر اهداف کلان وزارت نیرو، سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر، بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) و شرکت توانیر است و تبدیل بام‌های فضا‌های آموزشی به نیروگاه‌های کوچک تولید برق پاک، گامی مؤثر برای تولید غیرمتمرکز و پایدار برق در نقاط مختلف شهری و روستایی استان محسوب می‌شود.

وی از آمادگی شرکت توزیع برق گیلان برای همکاری فنی ساخت و نصب نیروگاه‌های خورشیدی پراکنده در استان خبر داد و گفت: کارشناسان صنعت برق استان با تمام توان تخصصی و مطالعاتی خود و بهره گیری از گروه‌های عملیاتی، آمادگی کامل دارد تا فرآیند اتصال به شبکه، استانداردسازی تجهیزات و نصب کنتور‌ها را در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای ۴۷۰ سامانه خورشیدی در مدارس استان اجرا کند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گیلان گفت: این شرکت نه تنها از سامانه‌های خورشیدی در قالب تفاهمنامه‌های دولتی و مدارس استقبال می‌کند، بلکه بستر‌های لازم را برای تمامی مشترکان صنعتی، کشاورزی، تجاری و خانگی که تمایل به ساخت و نصب پنل‌های خورشیدی دارند را فراهم کرده است.

مسعود صادقی خمامی با اشاره به مزایای استفاده از انرژی خورشیدی برای فضا‌های آموزشی در فصول مختلف سال، افزود: تأمین انرژی پایدار و مطمئن، درآمدزایی و منافع اقتصادی برای مدارس و آموزش عملی و نهادینه‌سازی فرهنگ استفاده از انرژی پاک، از مزایای استفاده از انرژی خورشیدی است.

محمدرضا احمدی سنگری و جبار کوچکی‌نژاد، نمایندگان مردم شهرستان‌های رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی در ادامه این آیین، ضمن تقدیر از اهتمام مجموعه شرکت توزیع نیروی برق گیلان و سازمان نوسازی مدارس، بر ضرورت تداوم حمایت‌های قانونی و اعتباری از طرح‌های تجدیدپذیر تأکید کردند.

همچنین این نمایندگان مجلس با اشاره به برنامه هفتم پیشرفت کشور در حوزه جهش تولید انرژی‌های نو، اجرای طرح ساخت ۴۷۰ نیروگاه خورشیدی کوچک در مدارس گیلان را الگویی موثر برای دیگر بخش‌ها توصیف کرده و آمادگی کامل مجلس را برای قانون‌گذاری حمایتی و نظارت بر تخصیص اعتبارات لازم با هدف تسهیل زیرساخت‌های انرژی تجدیدپذیر در سطح گیلان اعلام کردند.

در پایان این مراسم، طرح ساخت و نصب نخستین سامانه خورشیدی ویژه مدارس گیلان، با حضور مسئولان استانی، مدیران محلی شهرستان خمام و کادر آموزشی «متوسطه اول دخترانه برکت، سردار شهید حاج قاسم سلیمانی»، به بهره برداری رسید.