استاندار کرمانشاه با تاکید بر ضرورت احداث شهرک ضایعات کرمانشاه با هدف بهبود سیمای شهری و حفاظت از محیط زیست، گفت: حداکثر تا پایان مهر ماه باید وضعیت این طرح مشخص شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، منوچهر حبیبی در نشست بررسی طرح احداث شهرک ضایعات کرمانشاه با تأکید بر ضرورت پیگیری طرح‌های جدید و حل مسائل بر زمین‌مانده استان گفت: هنر مدیریت این است که کارهای جدید و انجام‌نشده را به سرانجام برساند و گرهی از مشکلات باز کند.

حبیبی با اشاره به اینکه راه‌اندازی شهرک ضایعات یکی از طرح‌های مهم و ضروری برای کلان‌شهر کرمانشاه است، افزود: همه اذعان دارند که ساماندهی وضعیت ضایعات در کلانشهر کرمانشاه باید انجام شود و لازم است دستگاه‌های مسئول با نگاه مسئولانه و هماهنگ، این طرح را دنبال کنند.

وی با اشاره به بازتاب موضوع شهرک ضایعات در رسانه‌ها و مطالبه عمومی مردم برای ساماندهی این وضعیت گفت: درباره ضرورت اجرای این طرح اطلاع‌رسانی شده و مردم نیز منتظر نتیجه هستند، بنابراین باید با جدیت برای تحقق آن اقدام کنیم.

حبیبی سرمایه‌گذاری در شرایط کنونی را نیازمند حمایت دانست و گفت: شرایط سرمایه‌گذاری امروز با گذشته تفاوت کرده و باید از سرمایه‌گذارانی که برای اجرای طرح‌های اساسی پای کار می‌آیند، حمایت کنیم و براساس قوانین و مقررات امتیازات لازم را در اختیار آنان قرار دهیم.

وی با بیان اینکه کرمانشاه برای جذب سرمایه‌گذار با برخی استان‌های برخوردار کشور قابل مقایسه نیست، تأکید کرد: باید با اعطای مجوزها و امتیازات قانونی، انگیزه لازم را برای سرمایه‌گذاری در استان ایجاد کنیم.

حبیبی شهرک ضایعات را طرحی چندمنظوره دانست و افزود: این طرح هم از نظر زیست‌محیطی اهمیت دارد و هم در بهبود سیمای شهری مؤثر است.