به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، مرتضی عزیزی، گفت یک قطعه پرنده شاه‌بوف که از ناحیه بال دچار آسیب شده بود، توسط تیم عملیات بیابان ناحیه مقاومت بسیج سپاه اشکذر به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اشکذر تحویل داده شد تا اقدامات لازم برای مراقبت و رسیدگی به وضعیت آن صورت گیرد.

وی افزود: با توجه به شدت و شرایط خاص آسیب‌دیدگی بال این پرنده و فراهم نبودن امکان بازگشت آن به طبیعت در شرایط فعلی، شاه‌بوف آسیب‌دیده برای نگهداری، مراقبت و طی مراحل تخصصی تیمار، به آقای شیخی، از دوستداران محیط زیست و اعضای فعال انجمن محیط زیست اردکان، سپرده شد تا وضعیت آن به‌صورت مستمر تحت نظر قرار گیرد.

عزیزی ضمن قدردانی از اقدام مسئولانه نیرو‌های گشت بیابان ناحیه مقاومت بسیج سپاه اشکذر، گفت: توجه به حیات‌وحش و همکاری نیرو‌های مردمی و دستگاه‌های مختلف در شناسایی و انتقال به‌موقع جانوران آسیب‌دیده، نقش مهمی در حفاظت از گونه‌های ارزشمند جانوری دارد.

وی تأکید کرد: مشارکت شهروندان و مجموعه‌های مردمی در حفاظت از حیات‌وحش، جلوه‌ای ارزشمند از مسئولیت‌پذیری اجتماعی در قبال طبیعت است و انتظار می‌رود در صورت مشاهده جانوران وحشی آسیب‌دیده، موضوع در اسرع وقت به اداره حفاظت محیط زیست اطلاع داده شود تا اقدامات لازم برای نجات و مراقبت از آنها صورت گیرد.