نماینده ولی فقیه در منطقه و امام جمعه کاشان بر ضرورت پاسداشت باشکوه‌تر شعائر الهی و تقویت فعالیت‌های مرتبط با آستان مقدس ائمه اطهار (ع) تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی در نشست هیئت امنای ستاد توسعه و بازسازی عتبات شمال استان اصفهان بهره‌گیری از روش‌های خلاقانه و اثربخش برای افزایش مشارکت مردم را برای تداوم و توسعه فعالیت‌های ستاد ضروری دانست.

مسئول بعثه رهبر معظم انقلاب در اصفهان نیزگزارشی از فعالیت‌ها و اقدامات این ستاد در حوزه‌های فرهنگی، عمرانی و بازسازی حرم‌های مطهر ارائه کرد.

حجت الاسلام مهدی گرجی افزود: همزمان با سالروز میلاد پر برکت، حضرت زینب کبری (س)، بانوان کاشانی در قالب پویش قرار زینبی در طرح‌های توسعه عتبات مشارکت می‌کنند.

وی افزود: بانوان حرم‌ساز شبکه‌ای از بانوان شمال استان اصفهان است که با هم‌افزایی و اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی، هنری و مشارکتی، در مسیر توسعه و بازسازی حرم‌های مطهر ائمه اطهار (ع) فعالیت می‌کند.