استاندار خوزستان گفت: حرکت صنایع استان به سمت بازچرخانی آب و استفاده از پساب، راهکاری اساسی برای صرفه جویی در مصرف و تامین پایدار آب آشامیدنی در تمام بخش‌های استان است.

لزوم حرکت صنایع خوزستان به سمت بازچرخانی آب و استفاده از پساب

لزوم حرکت صنایع خوزستان به سمت بازچرخانی آب و استفاده از پساب

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالی‌زاده، در حاشیه بازدید از تصفیه‌خانه کوت امیر شرکت آب جنوب شرق در شهرستان کارون بیان کرد: صنایع استان از جمله پتروشیمی‌ها و سایر صنایع بزرگ و کوچک باید از آب خام برای مصارف خود استفاده کنند و به سمت بازچرخانی آب حرکت کنند.

وی با اشاره به تجربه کشورهای پیشرفته در این خصوص تصریح کرد: در صنایع پیشرفته دنیا، بازچرخانی آب تا چند مرحله انجام می‌شود و اگر صنایع استان بتوانند سیستم‌های خود را به سمت بازچرخانی آب هدایت کنند این اقدام کمک بزرگی به کاهش میزان مصرف آب خواهد کرد.

موالی‌زاده با تاکید بر تامین آب شرب پایدار برای استان خاطرنشان کرد: این رویکرد باعث می‌شود که در استان از یک آب شرب مطمئن و پایدار بهره‌مند شویم و قطعا این موضوع به صورت جدی پیگیری خواهد شد.

استاندار خوزستان با اشاره به اهمیت تاسیس آب‌شیرین‌کن در صنایع ظهار کرد: ایجاد و تاسیس آب‌شیرین‌کن توسط صنایع الزامی است و در برنانه توسعه نیز استفاده از آب خام و پساب در کارخانه‌ها مورد تاکید قرار گرفته است.

تخصیص اعتبار ۳۳۰ میلیارد تومانی برای مهار سیلاب در روستای غزاویه

وی با اشاره به انحراف مسیر آب به سمت روستای غزاویه کوچک در شهرستان کارون و فرسایش مستمر ساحل، از تخصیص اعتباری بالغ بر ۳۳۰ میلیارد تومان برای استحکام‌بخشی حدود ۷۰۰ متر تا یک کیلومتر از ساحل این روستا خبر داد.

موالی‌زاده در حاشیه بازدید از وضعیت سیل‌بندها در روستای غزاویه کوت عبدالله در شهرستان کارون گفت: امروز با جمعی از مدیران آمدیم تا شرایط عبور آب از کنار روستای غزاویه کوچک را بررسی کنیم و نقشه‌های تهیه‌شده برای اقدامات پیش‌رو مورد بازدید قرار گیرد.

وی با اشاره به علت فرسایش ساحل این روستا افزود: جهت آب در طی سال‌ها به سمت روستا منحرف شده و به دلیل افزایش رسوبات در سمت مقابل، شیب به سمت روستا جهت پیدا کرده و این امر باعث خوردگی مستمر ساحل شده است؛ بنابراین باید کاری کنیم که بیش از این شاهد خوردگی ساحل نباشیم.

استاندار خوزستان با اشاره به اعتبار و بازه اجرای طرح تصریح کرد: اعتباری بالغ بر ۳۳۰ میلیارد تومان برای این کار در نظر گرفته شده و بازه‌ای حدود ۷۰۰ متر تا یک کیلومتر باید با سنگ و مجموعه اقدامات لازم مستحکم شود.

سیدمحمدرضا موالی‌زاده با اشاره به جنس خاک و شدت آب خاطرنشان کرد: با توجه به نوع خاک، جنس زمین و شدت آبی که هنگام عبور باعث خوردگی ساحل می‌شود، باید جلوی این پدیده گرفته شود و این اقدام ان‌شاءالله انجام خواهد شد.

وی با اشاره به پیشرفت طرح اظهار داشت: بخش مطالعات این کار انجام شده و به مرحله اجرا خواهد رسید؛ این روستا از جمله مناطق دارای مزیت گردشگری است و مطالعات مربوط به این بخش نیز صورت گرفته و تلاش می‌کنیم این اتفاق زودتر رقم بخورد تا روستا از خطر آب‌گرفتگی نجات پیدا کند.

استاندار خوزستان با اشاره به تجربیات گذشته گفت: پیش‌تر نیز در این مسیر روستاهایی داشتیم که در معرض این اتفاق بودند و مشکلاتی برایشان ایجاد شد؛ همه تلاش ما این است که در وهله اول منازل روستاییان و ساکنان این منطقه را از این خطر دور نگه داریم.

موالی‌زاده با اشاره به اقدامات اساسی‌تر تصریح کرد: یک کار اساسی‌تر که اعتبار فوق‌العاده‌ای می‌خواهد، انحراف کامل مسیر آب است که با اعتبارات موجود امکان‌پذیر نیست؛ از یک سو می‌خواهیم ظرفیت گردشگری روستا محفوظ بماند و از سوی دیگر باید بر اساس اعتبارات موجود عمل کنیم، بنابراین منطقی‌ترین راه، استحکام‌بخشی همین ۷۰۰ متر است که بیش از سایر نقاط در معرض خوردگی و فرسایش شدید قرار دارد.

وی در پایان با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده اظهار داشت: فاز مطالعاتی این طرح انجام شده و هم‌اکنون در حال پیگیری برای تأمین اعتبار هستیم تا هرچه سریع‌تر عملیات اجرایی آغاز شود و روستا از این خطر نجات پیدا کند؛ سازمان آب و برق و سایر دستگاه‌های زیرساختی نیز این کار را دنبال خواهند کرد.

وزیر نیرو نیز طی چند روز اخیر با تاکید بر ضرورت تغییر رویکرد در تامین آب نیروگاه‌ها و صنایع کشور، تصریح کرد که بازچرخانی آب و استفاده از پساب نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت راهبردی است.