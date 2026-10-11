ترامپ: احمقانهترین حرفها را هم بزنم من را تشویق میکنند
رئیس جمهور آمریکا در تجمع انتخاباتی جمهوری خواهان در تنسی خطاب به طرفدارانش گفت: جالب است احمقانهترین حرفها را میزنم و شما تشویقم میکنید.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از کلش ریپورت، دونالد ترامپ,رئیس جمهور آمریکا در تجمعی انتخاباتی در تنسی گفت: فوقالعاده است. میتوانم احمقانهترین حرفها را بزنم و شما دست میزنید.
دونالد ترامپ,رئیس جمهور آمریکا: یعنی، فوقالعاده است. وقتی اینجا میایستی، انگار فقط عشق است. میتوانم احمقانهترین حرفها را بزنم و شما دست میزنید؛ میدانی، من خیلی دوستتان دارم.این حقیقت دارد. اما ما احمقانه حرف نمیزنیم؛ ما حرفهای منطقی و عقلانی میزنیم.