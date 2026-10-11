به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، نشست پیگیری مصوبات سفر استاندار تهران به بخش کن با هدف تأمین اراضی موردنیاز برای اجرای طرح‌های عمرانی، خدماتی و عمومی روستای سولقان با حضور سعید بشیری معاون هماهنگی امور عمرانی فرماندار تهران، کامران ملکی بخشدار کن، آقاعلیخانی، معاون شهرسازی اداره‌کل راه و شهرسازی استان، باقری معاون دفتر فنی استانداری تهران، رؤسای ادارات حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی و بنیاد مسکن شهرستان تهران، در سالن اجتماعات دهیاری سولقان برگزار شد.

در این نشست، راهکارهای تأمین سرانه‌های عمومی و تعیین تکلیف اراضی موردنیاز برای اجرای طرح‌های پیش‌بینی‌شده در مصوبات سفر استاندار تهران مورد بررسی قرار گرفت. همچنین، مسئولان حاضر با هدف ارزیابی میدانی ظرفیت اراضی و بررسی ملاحظات فنی و شهرسازی، از زمین‌های پیشنهادی بازدید کردند.

بررسی اراضی موردنیاز برای احداث مجموعه سالن ورزشی شهدای عباسی و مجموعه ورزشی روباز شامل زمین فوتبال چمن مصنوعی و زمین‌های اسکیت و بسکتبال، از جمله محورهای این برنامه بود. همچنین، جانمایی مجموعه ورزشی و مخازن آب شرب و کشاورزی در انتهای مسیل میلی‌آب، احداث هنرستان کشاورزی و توسعه و سامان‌دهی پارک کوهستان و فضاهای تفریحی در دستور بررسی قرار داشت.

تأمین زمین برای احداث کلانتری و ایستگاه آتش‌نشانی، بررسی محل مناسب برای ایجاد سایت دپوی زباله و اختصاص اراضی خدماتی موردنیاز شرکت گاز و سازمان آب نیز از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این نشست و بازدید میدانی بود.

بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، مقرر شد موضوع تعیین و تأیید کاربری اراضی و واگذاری زمین‌های موردنیاز برای اجرای طرح‌های یادشده در کارگروه استانی مطرح و از طریق مراجع ذی‌ربط پیگیری شود تا پس از طی مراحل قانونی، زمینه اجرای پروژه‌های عمومی و خدماتی در روستاهای بخش کن فراهم شود.

تأمین سرانه‌های عمومی و توسعه زیرساخت‌های خدماتی، ورزشی، آموزشی و رفاهی از محورهای مهم توسعه روستاهای بخش کن است که تحقق آن، مستلزم هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و تعیین تکلیف اراضی موردنیاز در چارچوب ضوابط قانونی است.