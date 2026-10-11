شرکت‌های آب و فاضلاب، توزیع نیروی برق و گاز استان مرکزی در زمینه توانمندسازی بانوان در مدیریت مصرف انرژی با اداره‌کل امور زنان و خانواده استانداری تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ تفاهم‌نامه همکاری شرکت‌های آب و فاضلاب، توزیع نیروی برق و گاز استان مرکزی با اداره‌کل امور زنان و خانواده استانداری، با هدف ارتقای فرهنگ مدیریت مصرف انرژی و توسعه بهره‌گیری از انرژی‌های تجدیدپذیر با محوریت بانوان به امضا رسید.

هدف از انعقاد این تفاهم‌نامه، ارتقای آگاهی و توانمندسازی بانوان در زمینه مدیریت مصرف آب، برق و گاز، اصلاح الگوی مصرف در خانواده‌ها، افزایش بهره‌وری انرژی و حمایت از توسعه انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر است.

بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه، طرفین در زمینه طراحی و اجرای برنامه‌های آموزشی و فرهنگ‌سازی، برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های تخصصی، تربیت سفیران انرژی، تولید و انتشار محتوای آموزشی و بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌های محلی و تشکل‌های مردمی همکاری خواهند کرد.

همچنین حمایت از بانوان کارآفرین در حوزه انرژی، توسعه ایده‌های نوآورانه در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر، به‌ویژه سامانه‌های خورشیدی خانگی، و افزایش مشارکت بانوان در برنامه‌های مدیریت مصرف از دیگر محور‌های این همکاری مشترک است.

در این چارچوب، اجرای برنامه‌های آموزشی در مناطق شهری و روستایی، تدوین برنامه عملیاتی مشترک، برگزاری جلسات هماهنگی و ارزیابی نتایج اقدامات از طریق شاخص‌هایی همچون میزان مشارکت بانوان و کاهش مصرف انرژی در خانوار‌های هدف پیش‌بینی شده است.

این تفاهم‌نامه زمینه همکاری مشترک دستگاه‌های مشارکت‌کننده را برای بهره‌گیری از ظرفیت بانوان در ترویج فرهنگ مصرف بهینه و توسعه پایدار فراهم می‌کند.

توانمندسازی بانوان در مدیریت مصرف انرژی، گامی مؤثر در کاهش هزینه‌های خانوار، صیانت از منابع ملی و نهادینه‌سازی فرهنگ مصرف مسئولانه در جامعه است.