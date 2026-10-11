به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، محمدعلی عرب رئیس هیات ورزش ناشنوایان استان کرمان گفت: در این جشنواره که به مدت ۲ روز در دهکده گردشگری گهر پارک برگزار شد، ۶۰۰ ورزشکار ناشنوای آقا وخانم از سراسر استان حضور داشتند.

وی افزود: شرکت‌کنندگان در رشته‌های والیبال، دوچرخه‌سواری، دارت، تنیس روی میز، شطرنج، بازی‌های بومی و محلی و بخش‌های فرهنگی نیز در مسابقات امام زمان شناسی تئاتر و سرود با یکدیگر به رقابت پرداختند.

در پایان این رویداد، برگزیدگان رشته‌های مختلف معرفی و از آنها تجلیل شد.