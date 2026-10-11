همزمان با هفته ملی کودک نخستین نمایشگاه کتاب‌های حسی‌ لمسی کودکان دارای نیازهای ویژه توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اردبیل با هدف تحقق عدالت آموزشی و ایجاد فرصت‌های برابر یادگیری برای کودکان برپا شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل ملیحه ملک‌زاده فرد مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان در آیین افتتاح این نمایشگاه بر ضرورت تغییر رویکرد‌ها در برنامه‌ریزی‌های هفته ملی کودک تأکید کرد و گفت: امسال تلاش شده تا علاوه بر کودکان عادی، توجه ویژه‌ای به کودکان با نیاز‌های ویژه صورت گیرد و مایشگاه "سفر کتاب" نخستین تجربه استان در عرضه کتاب‌های حسی لمسی است که با هدف ارتقای آگاهی و دانایی این کودکان برپا شده است.

ملیحه ملک‌زاده فرد با بیان اینکه مرکز شماره سه کانون اردبیل به عنوان مرکز فراگیر، فعالیت‌های مستمری را با همکاری مدارس استثنایی در طول هفته اجرا می‌کند، تصریح کرد: وظیفه انسانی ما ایجاب می‌کند همه کودکان این مرز و بوم را فرزندان خود بدانیم و برای سلامت جسم، روان و کسب دانایی آنان از هیچ تلاشی فروگذار نکنیم.

وی ضمن دعوت از مقامات تصمیم‌گیر برای هم‌افزایی بیشتر افزود: با وجود فعالیت‌های جاری چنانچه حمایت‌های لازم صورت پذیرد، کانون آمادگی دارد تا مرکز تخصصی ویژه کودکان دارای نیاز‌های ویژه را راه‌اندازی کند تا این عزیزان از خدمات فرهنگی مطلوب‌تری بهره‌مند شوند.

محمد شفایی، رییس آموزش و پرورش استثنایی استان اردبیل نیز در این مراسم با اشاره به تفاوت‌های فردی و لزوم ارتقای نگاه جامعه به کودکان توانخواه گفت: برپایی این نمایشگاه گواهی بر اهمیت و اولویت‌بخشی به حضور فعال کودکان دارای نیاز‌های ویژه در عرصه‌های اجتماعی و آموزشی است و این نگاه دلسوزانه و اهتمام برای ایجاد فضا‌های فراگیر دلگرم‌کننده است.

وی با تأکید بر اینکه فرآیند یادگیری در تمام انسان‌ها یکسان است و تنها شکل دریافت آن متفاوت است، خاطرنشان کرد: این نمایشگاه فرصتی ارزشمند برای اجرای عدالت آموزشی است تا دانش‌آموزان با آسیب‌های بینایی نیز بدون محدودیت، از نعمت یادگیری برخوردار شوند.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اردبیل هم در آیین افتتاح این نمایشگاه در مرکز شماره ۲ کانون اردبیل، با اشاره به ضرورت بسترسازی برای بهره‌مندی برابر از فرصت‌ها گفت: دانش‌آموزان با نیاز‌های ویژه عضوی تفکیک‌ناپذیر از پیکره جامعه هستند و حق برخورداری از تمام امکانات و فرصت‌های برابر برای شکوفایی استعداد‌های آنان یک تکلیف است.

پروانه رضاقلی‌زاده افزود: حمایت از این طیف تنها یک اقدام خیرخواهانه نیست، بلکه یک مسئولیت مدنی و قانونی است که باید با همکاری تمام دستگاه‌های اجرایی به سیاستی پایدار تبدیل شود.

نمایشگاه کتاب‌های حسی لمسی «سفر کتاب» که از ۱۸ تا ۲۱ مهرماه با ۲۰۰ عنوان کتاب دست‌ساز دایر است، علاوه بر دانش‌آموزان مدارس استثنایی، پذیرای عموم کودکان و نوجوانان است تا ضمن ترویج فرهنگ مطالعه، گامی در جهت همدلی و درک متقابل میان کودکان با توانمندی‌های متفاوت برداشته شود.

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اردبیل در حال حاضر ۳۲ هزار و ۷۱۴ نفر عضو دارد و اعضای آن از ابتدای سال جاری تاکنون در بیش از ۵۰ جشنواره و مسابقه ملی و بین‌المللی به رتبه‌های برتر دست یافتند.