رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا، از بارش باران در برخی محور‌های مواصلاتی ۵ استان و ترافیک در بخش‌هایی از آزادراه‌های منتهی به تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ ناصر قلی‌نیا رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا گفت: در آزادراه قزوین ـ کرج، محدوده پایانه شهید کلانتری تا پل فردیس و در آزادراه کرج ـ تهران، محدوده پل فردیس تا پل کلاک و گرمدره، ترافیک نیمه‌سنگین گزارش شده است.

وی افزود: در آزادراه ساوه ـ تهران، محدوده‌های رضی‌آباد و احمدآباد مستوفی همچنین محور شهریار ـ تهران، محدوده میدان معادن تا شهر قدس، ترافیک نیمه‌سنگین جریان دارد.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا ادامه داد: محور‌های شریانی آزادراه کنارگذر شهر رودبار و محور‌های کلاله ـ گنبد و راه روستایی مینودشت ـ قلعه‌قافه در محدوده تنگه چهل‌چای مسدود است.