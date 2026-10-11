نمایندگان ایران در روز دوم مسابقات کشتی آزاد پیشکسوتان قهرمانی جهان در اردن موفق به کسب یک مدال طلا، یک نقره و چهار برنز شدند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های کشتی آزاد پیشکسوتان قهرمانی جهان در اردن در حال برگزاری است و ملی‌پوشان کشورمان در گروه‌های سنی مختلف به مصاف حریفان خود رفتند. در پایان مسابقات روز دوم، آزادکاران پیشکسوت ایران به یک مدال طلا، یک نقره و چهار برنز دست یافتند.

نتایج نمایندگان کشورمان در روز دوم به شرح زیر است:

گروه D:

۱۳۰ کیلوگرم: محمد کمروند (مقام اول – مدال طلا)

۱۳۰ کیلوگرم: بهزاد الله‌بخشی (مقام دوم – مدال نقره)

گروه C:

۷۸ کیلوگرم: داود قلی‌پور (مقام سوم – مدال برنز)

۸۸ کیلوگرم: ذبیح‌الله مطلبی (مقام سوم – مدال برنز)

۱۳۰ کیلوگرم: حمید بهشتی (مقام سوم – مدال برنز)

۱۳۰ کیلوگرم: محمد مهرزاد (مقام سوم – مدال برنز)