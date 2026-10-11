معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو با تأکید بر ضرورت پیوند سیاست‌گذاری با ظرفیت‌های صنعت تجهیزات پزشکی گفت: نمایشگاه ایران‌مد فرصتی برای تبدیل گفت‌و‌گو‌های تخصصی به برنامه‌های اجرایی، رفع موانع تولید و تقویت تاب‌آوری زنجیره تأمین تجهیزات پزشکی کشور است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مهدی پیرصالحی معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو، ضمن اشاره به اهمیت راهبردی نمایشگاه ایران‌مد اظهار کرد: این رویداد فرصتی برای ارزیابی ظرفیت‌های صنعت تجهیزات پزشکی، شناسایی چالش‌های پیش‌رو و ترسیم مسیر توسعه این حوزه است. اهمیت ایران‌مد زمانی بیشتر می‌شود که دستاورد‌های آن به تصمیم‌های مؤثر، برنامه‌های مشخص و همکاری پایدار میان سیاست‌گذار و فعالان صنعت منجر شود.

وی افزود: صنعت تجهیزات پزشکی در شرایطی فعالیت می‌کند که تغییرات ارزی، محدودیت‌های تجاری، وابستگی به برخی مواد اولیه و قطعات و تحولات سریع فناوری می‌توانند بر تولید و تأمین اثر بگذارند. در چنین شرایطی، تقویت تاب‌آوری زنجیره تأمین و افزایش آمادگی برای مواجهه با اختلال‌های احتمالی، از اولویت‌های مهم نظام سلامت است.

رئیس سازمان غذا و دارو با تأکید بر نقش سیاست‌گذاری در توسعه پایدار این صنعت گفت: شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری مقررات، تسهیل فرآیند‌های قانونی، بهبود دسترسی به منابع مالی و کاهش موانع غیرضروری، زمینه سرمایه‌گذاری بلندمدت و توسعه ظرفیت‌های تولیدی را فراهم می‌کند. در کنار این اقدامات، شناسایی اقلام راهبردی و پایش دقیق وضعیت تولید و تأمین نیز برای مدیریت به‌موقع ریسک‌ها اهمیت دارد.

پیرصالحی ادامه داد: از سوی دیگر، انتظار می‌رود فعالان صنعت با برنامه‌های روشن برای ارتقای کیفیت، توسعه فناوری، افزایش بهره‌وری، بومی‌سازی ظرفیت‌های راهبردی و تقویت خدمات پس از فروش در این مسیر مشارکت کنند. توسعه تولید داخل زمانی ارزش پایدار ایجاد می‌کند که علاوه بر تقویت توان صنعتی کشور، الزامات ایمنی و اثربخشی را تأمین کند و پاسخ‌گوی نیاز واقعی مراکز درمانی باشد.

وی با اشاره به اهمیت تحول دیجیتال در مدیریت تجهیزات پزشکی اظهار کرد: دسترسی به داده‌های دقیق درباره ظرفیت تولید، موجودی، میزان مصرف و وابستگی‌های تأمین، تصمیم‌گیری را هدفمندتر می‌کند. استفاده مؤثر از این اطلاعات می‌تواند به شناسایی زودهنگام ریسک‌ها، تخصیص مناسب‌تر منابع و کاهش احتمال اختلال در دسترسی مراکز درمانی به تجهیزات موردنیاز کمک کند.

رئیس سازمان غذا و دارو تصریح کرد: نمایشگاه ایران‌مد می‌تواند زمینه شکل‌گیری توافق‌های عملیاتی میان سیاست‌گذار و صنعت را فراهم کند؛ توافق‌هایی که در آنها مسائل اولویت‌دار، اقدامات مورد انتظار و مسیر پیگیری نتایج روشن باشد. ارزیابی دستاورد‌های این رویداد نیز می‌تواند بر اساس میزان پیشرفت در رفع موانع، توسعه سرمایه‌گذاری، ارتقای فناوری و بهبود پایداری تأمین انجام شود.

نمایشگاه ایران مد ۲۰۲۶از ۲۱تا ۲۴ مهرماه در محل نمایشگاه بین‌المللی شهر آفتاب برگزار می‌شود.